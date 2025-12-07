ЕС в Акорде, землетрясение в Алматы и допинг-скандал: главные события недели в Казахстане

Президент: партнерство с ЕС и ключевые экономические решения

Неделя для Главы государства выдалась насыщенной встречами и решениями, определяющими внешнюю и внутреннюю повестку страны.

Центральным событием стало прибытие в Акорду Президента Европейского Совета Антониу Кошты. Глава государства подчеркнул символичность визита, приуроченного к 10-летию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. В прошлом году двусторонний товарооборот достиг порядка 50 млрд долларов, совокупный объём инвестиций ЕС в Казахстан с 2005 года превысил 200 млрд долларов, а на долю нашей страны приходится 80% торговли Евросоюза со всей Центральной Азией.

Фото: Акорда

На этом фоне был отмечен вклад Казахстана как одного из ключевых поставщиков нефти и урана в обеспечении экономической безопасности Европы. Особое внимание стороны уделили новым направлениям сотрудничества: развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, цифровизации логистики и расширению энергетического партнёрства, включая критически важные минералы, атомную энергетику, нефтехимию и ВИЭ. Казахстан и ЕС вновь подтвердили приверженность Уставу ООН и нормам международного права, особо отметив диалоговую платформу «Центральная Азия — ЕС» как эффективный механизм решения региональных задач. Антониу Кошта подчеркнул активную роль Казахстана в обеспечении региональной стабильности, в том числе в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, а Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность ЕС за поддержку программ в сфере образования, науки и академической мобильности и наградил Антониу Кошту орденом «Достық» I степени.

Фото: Акорда

Международная повестка продолжилась встречей Президента с Верховным судьёй Палестины Махмудом аль-Хаббашем, на которой Казахстан подтвердил приверженность формуле «два государства для двух народов» и поддержке палестинской государственности.

Фото: Акорда

Вернувшись к внутренним задачам, Глава государства провёл совещание по развитию региональных грузовых авиахабов, призвав активнее использовать географические преимущества Казахстана, формировать мультимодальную логистику и пересмотреть тарифную политику аэропортов по принципу «тариф — в обмен на инвестиции» для обновления инфраструктуры. В рамках этой стратегии Президент поручил разработать меры поддержки отечественных грузовых авиакомпаний, включая возможное снятие возрастных ограничений на воздушные суда, а также потребовал ускорить цифровизацию авиа-логистики и доработать систему E-freight.

Фото: Акорда

Параллельно в социально-культурной сфере Касым-Жомарт Токаев утвердил изменения в законодательстве, укрепляющие защиту прав детей, модернизирующие систему образования, регулирование соцуслуг и культурной деятельности. После встречи с заместителем Премьер-министра — министром культуры и информации Аидой Балаевой он поручил активизировать межведомственное взаимодействие, развивать человеческий капитал и продвигать цифровизацию.

Фото: Акорда

В социальной сфере Глава государства заслушал доклад министра труда и соцзащиты Светланы Жакуповой: число получателей адресной социальной помощи сократилось на 30%, поддержку получили 285,1 тыс. человек на сумму 27,1 млрд тенге, зафиксировано снижение производственного травматизма. Для укрепления обороноспособности и правопорядка Президент провёл отдельное совещание, поручив усилить воспитательную работу, повысить дисциплину и принять дополнительные меры по предотвращению гибели и травматизма военнослужащих.

Фото: Акорда

Экономическая и инфраструктурная тема в уходящие семь дней тоже получила развитие. По итогам доклада председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова назван портфель из 130 проектов на 53 трлн тенге. Среди приоритетов — магистральный газопровод Талдыкорган–Ушарал для газификации 84 населённых пунктов, а также создание логистического хаба в Актау и терминала Zhetysu.

Отдельным акцентом недели стало выступление Главы государства на церемонии вручения премий «Алтын сапа», «Парыз» и конкурса «Лучший товар Казахстана», где он объявил о создании ордена «Мейірім» для предпринимателей, проявивших социальную ответственность, подчеркнув ценность благотворительности и социальной миссии бизнеса.

Он сообщил, что рост экономики по итогам года может превысить 6% — лучший показатель за десятилетие, а ВВП страны впервые приблизится к отметке 300 млрд долларов. Президент отметил вклад предпринимателей: в сфере бизнеса занято около 4,5 млн человек, доля МСБ достигла 40%, заметно вырос несырьевой экспорт и число экспортёров. Он обозначил задачи по снижению инфляции и обеспечению устойчивого роста экономики, подчеркнув важность предсказуемой налоговой и тарифной политики и внедрения нового Налогового кодекса. Отдельное внимание было уделено созданию условий для МСБ и развитию цифровых сервисов, включая расширение возможностей eGovBusiness и использование ИИ, чей потенциальный вклад в ВВП оценивается в 14–20 млрд долларов.

Фото: Акорда

Токаев напомнил о продолжающейся регуляторной реформе и снижении административной нагрузки на бизнес, мерах по защите прав предпринимателей и инвесторов, включая работу судов и трансформацию Комитета по возврату незаконных активов. На этом фоне он подчеркнул, что в условиях глобального сокращения инвестиций важно улучшать деловой климат в стране. В ходе церемонии Президент отдельно отметил созидательную роль национального бизнеса, призвал использовать новые экономические возможности, в том числе в сфере креативных индустрий, потенциал которых в Казахстане пока реализован не полностью. Также он поручил совершенствовать меры поддержки МСБ, в частности через инструменты холдинга «Байтерек», объём поддержки по линии которого приблизился к двум триллионам тенге. В конце встречи были названы лауреаты премий «Алтын сапа» и «Парыз».

Фото: Акорда

Завершая неделю, Президент связал экономическую и социальную повестку с темой гражданской активности: в обращении к участникам специальной сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что волонтёрство в Казахстане стало неотъемлемой частью общественной жизни.

Также Глава государства поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана.

Правительство: топливный контроль, промышленный рост и экоповестка

Неделя для Кабмина прошла под знаком защиты внутреннего рынка топлива, ускорения промышленного развития и расширения сотрудничества с ЕС.

На совещании под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра Правительство ужесточило меры контроля за оборотом ГСМ. НПЗ работают стабильно, но продолжается борьба с нелегальным вывозом — с начала года пресечено 836 попыток контрабанды, расследуется 22 уголовных дела на 19 млрд тенге, усилены пограничные ограничения и введён запрет на вывоз отдельных видов топлива.

Экономический блок был усилен предварительными итогами развития базовых отраслей. Обрабатывающая промышленность может завершить год ростом в 6,2%, строительство — с вводом 19,2 млн кв. м жилья, переработка АПК — ростом свыше 9%.

Фото: Правительство РК

В развитие промышленной повестки на заседании Координационного совета Союза машиностроителей обсуждены меры поддержки отрасли до 2028 года — цифровизация, внедрение роботов, отсрочка НДС, развитие программ внутристрановой ценности.

Правительство также выделило 1,8 млрд тенге на модернизацию системы водоснабжения Жезказгана — средства пойдут на завершение реконструкции очистных сооружений с вводом объекта в 2026 году. Проект входит в программу обеспечения стопроцентного доступа к качественной воде.

Экологическая повестка была представлена итогами инициативы «Таза Қазақстан». Проведено 1 250 мероприятий, высажено 3 млн деревьев во время акций и свыше 18 млн — в населённых пунктах, очищено более 1 млн га территорий. Ликвидировано около 80% из 3 833 стихийных свалок, но в ряде регионов темпы низкие — Премьер-министр Олжас Бектенов поручил их ускорить и создать Центр мониторинга реализации инициативы.

Фото: Правительство РК

В социальной части недели Премьер-министр обратился к фармпроизводителям, отметив, что новая система ценообразования позволила сэкономить свыше 36 млрд тенге для расширения лекарственного обеспечения. Государство продолжит поддержку, но только добросовестных производителей.

На внешнем направлении состоялось 22-е заседание Совета сотрудничества «Казахстан — ЕС» в Брюсселе, под председательством министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Подтвержден статус ЕС как крупнейшего торгового и инвестиционного партнёра. Начались переговоры об упрощении визового режима ЕС для граждан Казахстана — шаг к расширению академической, профессиональной и гуманитарной мобильности.

Фото: МИД РК

Парламент: цифровые правила, безопасность и недра будущего

Парламентская неделя сосредоточилась на цифровой трансформации, профилактике правонарушений и обновлении законодательства о недрах.

В Мажилисе депутаты заслушали отчёт Правительства по обращениям граждан и во втором чтении рассмотрели проект Цифрового кодекса, разработанного по поручению Президента. Документ формирует правовой фундамент для цифрового государства, вводит понятие распределённого цифрового объекта и режим «цифрового кондоминиума», а также закрепляет оборотные и утилитарные цифровые права.

На уровне повседневной безопасности Парламент ужесточает правила для горожан и бизнеса. Принят во втором чтении единый закон «О профилактике правонарушений», который объединяет пять ранее разрозненных законов. Вводится административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и препятствующей его распознаванию (никаб): первое нарушение повлечёт предупреждение, повторное — штраф в размере 10 МРП. Одновременно закрепляется ответственность за размещение и распространение противоправного контента, за злостное игнорирование представлений госорганов об устранении причин правонарушений, а также за несоблюдение мер гражданской защиты со стороны должностных лиц. При этом МЧС получает полномочия привлекать таких чиновников к ответственности.

Список тем, запрещённых для петиций, также расширен: к ним отнесены вопросы общественной нравственности, сведения, порочащие честь и репутацию, материалы, способные нарушить межнациональное согласие, а также темы амнистии, помилования, войны, экстремизма и наркотиков.

Отдельный блок касается электросамокатов: для операторов вводятся обязательное страхование, регистрация каждого самоката и ответственность за допуск лиц без права управления.

В верхней палате акцент был сделан на стратегические ресурсы и «скелет» правовой системы. Сенат, рассмотрев поправки к Кодексу «О недрах и недропользовании», одобрил изменения, которые уточняют понятие малоизученных территорий и вводят новый вид контракта на разведку и добычу углеводородов в таких зонах. Инвесторы, проводящие исследования за свой счёт, смогут переходить к разведке без нового конкурса. Разрешается углублять разведку до 5 000 метров без изменения границ участка и расширять территорию при освобождении соседних блоков.

Сенат также поддержал закон по вопросам административной юстиции: две категории дел — об оспаривании подзаконных актов и об исправлении актов гражданского состояния — переходят из ГПК в АППК, добавлены нормы по техосмотру, расширены механизмы досудебного урегулирования споров между госорганами и уточнены процедуры работы с обращениями. Одновременно унифицируется порядок аттестации адвокатов, нотариусов, судебных исполнителей и экспертов — детальный регламент установит Минюст.

Общество: от подземных толчков до «Холодной суперлуны»

Одной из главных тем недели для жителей юга страны стало ощутимое землетрясение 4 декабря. Подземные толчки силой до 3 баллов почувствовали алматинцы, а также жители Талгара, Каскелена, Конаева, Жаркента, Талдыкоргана, Шу и других населённых пунктов. Эпицентр располагался на территории Китая, в 277 км от Алматы, разрушений и пострадавших не зарегистрировано.

Фото: Kazinform

Городские службы отработали по алгоритму: сработали Mass Alert, городские сирены, эвакуация прошла в школах, колледжах, вузах и ТРЦ. В акимате подчеркнули, что паники не было, а все системы оповещения действовали штатно.

Пока специалисты проверяли объекты жизнеобеспечения, ДЧС запустил горячую линию с психологами и сообщил, что прогноз по повторным толчкам готовит комиссия научного центра сейсмологии.

Параллельно «Казселезащита» обследовала реки, гидросооружения и селеопасные зоны вокруг Алматы: все объекты функционируют без нарушений, ситуация стабильна.

Толчки ощутили и соседние страны. В Кыргызстане в эпицентре землетрясение достигло 6,5 баллов, до 4,5 — в приграничных населённых пунктах, а в Бишкеке его оценили в 2,5 балла.

Казахстанские сейсмологи также заявили, что на Алматинском прогностическом полигоне сильных землетрясений не ожидается, сейсмическая обстановка остаётся стабильной.

А уже 6 декабря слабые колебания (2 балла) почувствовали жители Тараза и Шымкента — эпицентр находился на территории Узбекистана, информации о пострадавших также не поступало.

На фоне тревоги, связанной с подземными процессами, часть внимания казахстанцев в те же дни переключилась в небо. Ночь с 4 на 5 декабря подарила Казахстану редкое астрономическое явление — «Холодную суперлуну». Последнее полнолуние 2025 года наступило в 04:14 по времени Астаны, когда Луна, приблизившись примерно на 27 тысяч километров ближе обычного, образовала яркий, почти идеально освещённый диск.

Коллаж: Kazinform

Астрономы напомнили, что в период суперлуния ночное светило может выглядеть до 14% больше и до 30% ярче, а декабрьское полнолуние традиционно называют «Холодной Луной» из-за длинных зимних ночей и морозного воздуха. Наблюдать явление смогли не все — в ряде регионов помешала облачность, но в Алматы фотографам удалось запечатлеть крупную и необычно яркую Луну над городом. Любители астрологии назвали декабрьскую суперлуну временем для завершения незаконченных дел, наведения порядка и мягкого «перезапуска» планов, советуя избегать резких решений и конфликтов и использовать эти дни для самоанализа и спокойных практик.

Громкие суды, резонансные дела и происшествия недели

В Астане на этой неделе продолжается расследование по делу обрушения фасадной облицовки жилого дома, где погибла фельдшер скорой помощи Улдана Мырзуан. В МВД завели уголовное дело, в том числе по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и готовят правовую оценку действиям застройщика и эксплуатирующих организаций.

Тему ответственности должностных лиц продолжает громкое дело по Актаускому морпорту. В Актау начался суд над президентом АО НК «Актауский международный морской торговый порт» Абаем Турикпенбаевым и его подчинёнными.

Фото: пресс-служба порта Актау

Его обвиняют в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями, ещё трое фигурантов проходят по статьям о мошенничестве, незаконном обороте дериватов редких животных и злоупотреблении полномочиями. Защита настаивает на возвращении дела прокурору и изменении меры пресечения, но суд отказал и назначил основное разбирательство на 9 декабря.

В регионах продолжают выносить приговоры по делам о коррупции и злоупотреблениях. Экс-аким Илийского района Алматинской области Багдат Карасаев признан виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности — суд назначил 3 года 3 месяца лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности в госорганах.

Фото: Instagram Багдата Карасаева

В Алматы частного судебного исполнителя приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества за присвоение свыше 370 млн тенге, предназначенных взыскателям, и незаконное завладение автомобилем Range Rover, с ущербом более 19 млн тенге. Ему запрещено в дальнейшем заниматься деятельностью судебного исполнителя, приговор пока не вступил в силу.

К этой же линии дел о выгоде за счёт уязвимых людей примыкает пересмотр «дела об эксплуатации попрошаек» в Карагандинской области.

Областной суд отменил квалификацию по статье об организованной преступной группе, сочтя недоказанным существование ОПГ, и смягчил сроки. Предполагаемому лидеру назначили окончательные 11 лет лишения свободы вместо 17, трём другим — по 6 лет, при этом обвинения по эксплуатации беспомощных лиц сохранились.

Одним из самых обсуждаемых процессов недели стал приговор по делу «Казахского Робин Гуда».

Фото: Досбол Атажан/Kazinform

Алмалинский районный суд признал блогера и руководителя фонда «Елге көмек» Ильяса Сариева виновным в мошенничестве по пункту 4 части 3 статьи 190 УК и назначил 4 года 8 месяцев лишения свободы, сократив срок на одну пятую по амнистии к 30-летию Конституции — до 3 лет 8 месяцев. Глава турфирмы «MM Travel» Актоты Дуйсеева получила 3 года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребёнком 14 лет, требования потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены. Ранее Сариев признавал себя причастным лишь к части эпизодов и настаивал на гражданско-правовом характере спора.

Тяжёлую криминальную повестку недели формируют дела о насилии и убийствах. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО мужчина приговорён к пожизненному лишению свободы за похищение и изнасилование малолетней девочки в селе Таскала: суд учёл прежнюю судимость за тяжкое преступление и констатировал опасный рецидив.

Сразу несколько процессов касаются семейного и бытового насилия. В деле об убийстве Айзат Джумановой суд отказал в онлайн-трансляции, но оставил процесс открытым для СМИ. По ходу заседаний звучат новые подробности: адвокаты потерпевшей добились переквалификации дела с причинения тяжкого вреда здоровью на убийство, свидетели рассказывают о криках и длительном конфликте, врачи фиксировали тяжёлые травмы и «агональное» состояние при поступлении, а родные погибшей отмечают многочисленные синяки и ссадины. Заседания продолжаются, впереди ещё допросы свидетелей.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

В Жамбылской области завершилось дело о подростках, которых общественность назвала фактически «попавшими в рабство».

Отчим Узакбай Турбаев признан судом виновным по статье «Истязание» и приговорён к 4 годам лишения свободы. Следствие и суд ссылались на меддокументы и видеозаписи, тогда как подсудимый отрицал вину и заявлял о фальсификации, защита намерена обжаловать приговор.

В Актобе расследуется трагедия, где, по данным полиции, 16-летний подросток подозревается в убийстве матери и ранении бабушки — 71-летняя женщина доставлена в больницу в стабильном состоянии, сам подросток задержан и дал признательные показания, досудебное расследование продолжается.

Ещё один подростковый приговор вынесен в Шымкенте. 17-летний обвиняемый получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы за убийство 26-летней Дианы Онгарбаевой и кражу её телефона. Суд учёл признание вины, возраст подсудимого и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Продолжается и громкое дело о похищении девочки в Талгаре. В Каскелене начались предварительные слушания по делу об убийстве мужчины и похищении малолетней. Основной обвиняемый Еламан Айгазинов проходит сразу по 12 статьям, двое других фигурантов — несовершеннолетние.

Фото: Камшат Абдирайым/Kazinform

В Актобе же 28-летний мужчина получил 20 лет лишения свободы за убийство начальника пассажирского поезда.

Также на этой неделе произошел ряд смертельных происшествий. Пожар на погранзаставе в Алматинской области унёс жизни военнослужащего и его ребенка. В Карагандинской области в ДТП погиб инкассатор, авто с деньгами сгорело. А на трассе Алматы — Бишкек в крупном ДТП погибли сразу семь человек.

Спорт: допинг-скандал вокруг Алимханулы и победы, которые всё равно были

Главной спортивной новостью недели стал не ожидаемый бой за пояса, а его срыв: за четыре дня до объединительного поединка в Сан-Антонио стало известно, что допинг-тест VADA чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы показал наличие мельдония. Бой за три титула с Эрисланди Ларой отменили, вместо казахстанца на ринг выйдет колумбиец Йохан Гонсалес.

Фото: Нурғали Жумағази

Сам Жанибек и его команда подчёркивают, что первый анализ был «чистым», рацион и витаминные добавки не менялись, запрошено повторное тестирование. К делу подключены менеджеры и юристы, параллельно старый образец проходит дополнительные лабораторные проверки.

На этом фоне позиция официальных структур звучит сдержанно: вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев призвал не спешить с выводами до завершения антидопингового расследования и пообещал, что ведомство при необходимости подключит международных экспертов. А Казахстанская федерация профессионального бокса потребовала максимально прозрачного и детального расследования, напомнив о безупречной репутации Алимханулы и подчеркнув, что выводы должны базироваться исключительно на фактах и нормах международного антидопингового кодекса.

Несмотря на резонанс вокруг бокса, неделя принесла и поводы для спортивной гордости. В футболе 17-летний форвард «Кайрата» и будущий игрок «Челси» Дастан Сатпаев вошёл в топ-5 мирового рейтинга молодых игроков 2008 года рождения по версии платформы Score 90 — рядом с талантами «Баварии», ПСЖ, «Ливерпуля» и «Аталанты».

Фото: instagram.com/kff_team

Казахстанские шахматисты собрали россыпь медалей на юношеском чемпионате Азии в Бангкоке: 11 наград, из них 5 золотых — в классике, рапиде и блице. Чемпионами стали Милана Филиппова и Мария Холявко в классике, Амиржан Анетов в рапиде, Алишер Абдсаттар и Асия Асылхан в блице. Юниорская сборная шпажистов на этапе Кубка мира в Гонконге вошла в десятку сильнейших, заняв восьмое место в командном зачёте.

Таеквондо на этой неделе вновь подтвердило статус одной из самых успешных казахстанских дисциплин: Бейбарыс Каблан взял «золото» молодёжного чемпионата мира в Кении в категории свыше 87 кг, а Батырхан Толеугали стал чемпионом мира U21 в весе до 87 кг, обеспечив сборной вторую золотую медаль и исторический результат — две «золотые» и одна бронзовая награда.

Фото: Федерация таеквондо РК

В тяжёлой атлетике шымкентец Александр Уваров стал чемпионом Казахстана в категории до 88 кг и установил новый рекорд страны с результатом 361 кг в сумме двоеборья, подтвердив свой статус одного из лидеров команды после пятого места на чемпионате мира-2025.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

А в олимпийском боксе Сабыржан Аккалыков ярко стартовал на чемпионате мира IBA в Дубае, выиграв бой 1/32 финала нокаутом во втором раунде.

Культура: голос Казахстана у пирамид, женские истории Центральной Азии и казахский язык в Пекине

На этой неделе Димаш Кудайберген впервые выступил с сольным концертом в Египте у подножия пирамид в рамках первого фестиваля «The Pyramids Echo» — это его дебют не только на африканском континенте, но и первое выступление артиста из стран СНГ на этой площадке.

Фото: DimashNews

Параллельно артист усилил своё присутствие уже не только на мировых сценах, но и в профессиональном поле глобальной индустрии — на официальных ресурсах американской премии «Grammy» и Национальной академии искусства и науки звукозаписи состоялась премьера его живого выступления с композицией «Fire».

Проект Global Spin, в который вошёл Димаш, создан для поддержки мирового музыкального сообщества и представляет артистов вместе с их странами — от K-pop до нигерийского хип-хопа и шотландского фолка. Для казахстанского исполнителя это шаг к институциональному признанию: сотрудничество с Grammy.com и Академией символически фиксирует Казахстан на глобальной культурной карте.

На внутренней сцене главным литературным событием стало подведение итогов республиканского конкурса «Ұлы дала» в театре им. Калибека Куанышбаева в Астане.

В этом году проект посвящён 180-летию Абая. На фоне президентских инициатив по поддержке литературы — спецпремий для молодых авторов, национальной премии «Айбоз», проекта по определению 100 лучших книг казахстанской литературы — «Ұлы дала» выглядит частью системной работы по формированию интеллектуальной и культурной опоры общества.

Тему ценностей и опоры буквально продолжила уникальная дата-арт выставка «Тірек: Нить ее жизни» в алматинской Almaty Gallery. Экспозиция, организованная при поддержке Минкульта и Регионального офиса ООН-Женщины, объединяет 14 работ художников из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Основой для арт-объектов стала гендерная статистика: женское лидерство, невидимый труд, экономическое неравенство, дискриминация, насилие, материнская смертность и устойчивые социальные стереотипы превращены в визуальные истории.

Фото: Kazinform

И, наконец, ещё одна линия недели — казахский язык как мягкая сила. В Пекине прошёл третий международный конкурс на знание казахского языка среди иностранцев. В Культурном центре Казахстана собрались студенты и любители казахского из Китая, Республики Корея, России, Таиланда и Японии.

Фото: Берик Табынбаев

Участники читали стихи, пели гимн и популярные песни, озвучивали мультфильмы, а жюри отмечало уже не просто уровень владения, а искреннюю вовлечённость. Победителями стали студенты Даляньского университета иностранных языков Гуань Хаонан и Жу Сыи, третье место разделили сразу пять участников. Особое внимание привлекла 62-летняя химик Лю Сяолань, которая начала учить казахский на пенсии — после того, как услышала песни всё того же Димаша Кудайбергена.