Токаев высоко оценил результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС — Казахстан»

В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой, который впервые посещает Казахстан с официальным визитом.

Глава государства подчеркнул символичность визита, приуроченного к 10-летию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахстан — первая страна в регионе, заключившая подобное историческое соглашение с Европейским Союзом.

— Мы придаем особое значение Вашему визиту. Он является еще одним свидетельством нашей взаимной готовности к дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом. Мы поддерживаем прочное и содержательное партнерство, основанное на взаимном уважении и понимании. Наш политический диалог отличается динамичностью и развивается по многим направлениям, представляющим взаимный интерес. В этой связи я высоко оцениваю результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС — Казахстан», состоявшегося несколько дней назад в Брюсселе, — сказал Касым-Жомарт Токаев.