РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:06, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Токаев высоко оценил результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС — Казахстан»

    Глава государства провел переговоры с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев высоко оценил результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС — Казахстан»
    Фото: Акорда

    В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой, который впервые посещает Казахстан с официальным визитом.

    Глава государства подчеркнул символичность визита, приуроченного к 10-летию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахстан — первая страна в регионе, заключившая подобное историческое соглашение с Европейским Союзом.

    — Мы придаем особое значение Вашему визиту. Он является еще одним свидетельством нашей взаимной готовности к дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом. Мы поддерживаем прочное и содержательное партнерство, основанное на взаимном уважении и понимании. Наш политический диалог отличается динамичностью и развивается по многим направлениям, представляющим взаимный интерес. В этой связи я высоко оцениваю результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС — Казахстан», состоявшегося несколько дней назад в Брюсселе, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Евросоюз ЕС
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают