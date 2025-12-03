Дело об эксплуатации: Карагандинский облсуд сократил сроки фигурантам

Областной суд Караганды поставил новую точку в громком деле о так называемой «ОПГ попрошаек». Апелляционная коллегия пришла к выводу, что следствию не удалось доказать существование организованной группы, из-за чего часть обвинений с подсудимых была снята.

Речь идет о четырех фигурантах. Ранее следствие утверждало, что один из них создал и руководил ОПГ, а остальные участвовали в ее деятельности. Их также обвиняли в эксплуатации двух человек, которые, по версии следствия, находились в беспомощном состоянии и подвергались насилию.

Согласно первоначальному приговору, вынесенному специализированным межрайонным судом 26 мая 2025 года, предполагаемому лидеру назначили 17 лет лишения свободы, а остальным — по 12 лет.

Однако апелляционная коллегия, рассмотрев жалобы осужденных и их адвокатов, сочла часть выводов следствия необоснованными. Суд указал, что доказательства существования организованной преступной группы отсутствуют. Поэтому всех четверых оправдали по статье 262 УК — «создание, руководство и участие в ОПГ».

При этом другая часть обвинений сохраняется, но с уточнением. Действия фигурантов переквалифицированы на другие статьи, касающиеся эксплуатации беспомощных лиц. В результате главный фигурант получил окончательный срок в 11 лет — с учетом предыдущего приговора Саранского городского суда и признанного рецидива. Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности.

Трое других получили по шесть лет лишения свободы, им назначено отбывание наказания в колонии средней безопасности.

Кроме того, пересмотрены суммы выплат в Фонд компенсации потерпевшим: сумма снижена с 110 760 до 73 840 тенге. Принудительный платеж, ранее назначенный главному фигуранту, суд отменил полностью.

Апелляционная коллегия также выявила нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные в ходе расследования. В адрес полиции и прокуратуры вынесено частное постановление.

Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.