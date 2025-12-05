Эффект от цифровизации и внедрения ИИ для Казахстана может составить от $14 до 20 млрд к ВВП

— Диалог между государством и бизнесом должен претерпеть изменения. В этом вопросе следует эффективно применять тотальную цифровизацию и технологии искусственного интеллекта. Надо понимать, что благодаря стремительному развитию технологий искусственного интеллекта мировая экономика сейчас стоит на пороге фундаментальных сдвигов. По оценкам экспертов, к 2030 году искусственный интеллект может добавить к мировому ВВП от 17 до 26 трлн долларов с созданием 78 млн рабочих мест. А для Казахстана эффект от цифровизации и внедрения инструментов искусственного интеллекта может составить от 14 до 20 млрд долларов к ВВП. Такой подсчет имеется. Насколько он верен — жизнь покажет. Мы должны всецело воспользоваться открывающимися возможностями.

Президент считает приоритетной задачей формирование удобной цифровой экосистемы поддержки бизнеса.

— Благодаря запущенной платформе eGovBusiness повысилась доступность государственных услуг, облегчилась работа предпринимателей, сократился документооборот. Общее количество оказанных через приложение услуг только в этом году превысило 4,6 млн. Теперь необходимо завершить работу по интеграции данной платформы с Цифровой картой бизнеса. Одновременно нужно подключить к данной платформе услуги, предоставляемые местными исполнительными органами. Эти меры позволят предпринимателям получать различные виды услуг через единую платформу. Она также будет предоставлять комплексные консультации по ведению бизнеса с помощью искусственного интеллекта. Такие шаги позволят сократить административные барьеры, повысить прозрачность и эффективность мер господдержки.

Ранее Глава государства также отметил, что согласно прогнозам, ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Глава государства заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а почти половина занятого населения Казахстана работает в сфере бизнеса.