Почти половина занятого населения Казахстана работает в сфере бизнеса - Президент

— За последние пять лет валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности увеличилась более чем на 25%, что существенно опережает темпы роста в горнодобывающей отрасли. За последние годы инвестиции в основной капитал выросли на 70%. Производительность труда в реальном секторе увеличилась на 40%. Объем несырьевого экспорта продемонстрировал рост почти в два раза. В результате число экспортеров возросло в 3 раза, что позволило расширить географию поставок нашей продукции до 140 государств. Это наглядное подтверждение того, что отечественные товары находят свои ниши на зарубежных рынках. Активное участие в этой работе принимает малый и средний бизнес, который динамично растет и развивается, а его доля в экономике достигла 40%. За последние пять лет количество субъектов МСБ увеличилось в полтора раза, а объем выпуска их продукции — в 2,5 раза. Сегодня в сфере бизнеса работает 4,5 млн человек, или почти половина всего занятого населения страны.