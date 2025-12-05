РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:00, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    ВВП впервые превысит 300 млрд долларов — Президент Токаев

    Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», передает агентство Kazinform.

    ВВП впервые превысит 300 млрд долларов — Президент Токаев
    Фото: Акорда

    «Конкурентоспособный бизнес — это опора любого государства. Ожидается, что в этом году рост экономики Казахстана превысит 6%. Это является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что в стране уделяется приоритетное внимание развитию инфраструктуры и диверсификации экономики.

    «Поэтому Правительству необходимо вести активную работу по увеличению экспорта готовой продукции. На сегодняшний день мы уже достигли определенных успехов в данной сфере», — сказал Президент.

    Ранее на этой же церемонии Касым-Жомарт Токаев объявил о создании ордена «Мейірім». 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Алтын Сапа Акорда Президент Казахстана Награда Лучший товар Казахстана
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают