ВВП впервые превысит 300 млрд долларов — Президент Токаев
Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», передает агентство Kazinform.
«Конкурентоспособный бизнес — это опора любого государства. Ожидается, что в этом году рост экономики Казахстана превысит 6%. Это является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что в стране уделяется приоритетное внимание развитию инфраструктуры и диверсификации экономики.
«Поэтому Правительству необходимо вести активную работу по увеличению экспорта готовой продукции. На сегодняшний день мы уже достигли определенных успехов в данной сфере», — сказал Президент.
Ранее на этой же церемонии Касым-Жомарт Токаев объявил о создании ордена «Мейірім».