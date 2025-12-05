ВВП впервые превысит 300 млрд долларов — Президент Токаев

«Конкурентоспособный бизнес — это опора любого государства. Ожидается, что в этом году рост экономики Казахстана превысит 6%. Это является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в стране уделяется приоритетное внимание развитию инфраструктуры и диверсификации экономики.

«Поэтому Правительству необходимо вести активную работу по увеличению экспорта готовой продукции. На сегодняшний день мы уже достигли определенных успехов в данной сфере», — сказал Президент.

Ранее на этой же церемонии Касым-Жомарт Токаев объявил о создании ордена «Мейірім».