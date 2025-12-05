РУ
    14:36, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Названы обладатели премий «Алтын сапа» и «Парыз»

    Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Совместное фото Главы государства с лауреатами премий «Алтын сапа» и «Парыз», а также с победителями республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана»
    Фото: Акорда

    В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем предпринимателям, участвовавшим в конкурсах «Алтын сапа» и «Парыз», и вручил награды лауреатам.

    Фото: Акорда

    Гран-при премии «Парыз» среди субъектов малого и среднего бизнеса присуждено ТОО «Ақ-Ниет-Агро» Северо-Казахстанской области, а среди субъектов крупного бизнеса – корпорация «Казахмыс» области Улытау.

    Фото: Акорда

    Победителями премии «Алтын сапа» стали: в номинации «Лучший индустриальный проект» – ТОО «Karlskrona LC AB» (Шымкент), в номинации «Лучший инновационный проект» – ТОО «AG TECH» (Астана).

