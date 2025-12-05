Так получилось: что рассказали свидетели о ночи смерти Айзат Джумановой

— После проведения эксгумации мы получили данные, позволившие требовать изменения квалификации преступления. Я уверен, что на месте происшествия подсудимый скрыл следы произошедшего. Во время осмотра места происшествия никаких следов крови обнаружено не было. Также я задал вопрос по поводу несоответствия состояния ее тела на момент поступления в больницу и чистой одежды в которой она была, — отметил Шарипов.

Также адвокат подчеркнул, что попытку подсудимого доставить девушку в медучреждение могут зачесть как попытку спасения. Но не исключено, что на момент поступления она уже могла быть мертва.

В суде также был допрошен отец подсудимого Айбара Жанболата — Кайрат Тогызбаев. Он рассказал, что ночью домой приехал сын, держа Айзат на руках Айбар промолвил: «Так получилось»», — сообщил Тогызбаев. В больницу Айзат повезли мать Айбара — Алма — и сосед семьи Нурсултан Ногайбеков.

По показаниям Нурсултана Ногайбекова он живет примерно в ста метрах от дома подсудимого. В день происшествия к 11-ти часам ночи ко мне пришел Айбар и попросил помочь — сказал Айзат заболела, упала в обморок и не приходит в себя.

— Лицо Айзат было прикрыто одеждой, признаков крови или внешних повреждений я не заметил, однако девушка хрипела, рассказывает Нурсултан.

На пути в больницу у автомобиля прокололось колесо неподалеку от села Суыксай. После этого пассажиры пересели в машину отца Айбара. Там же они оставили двухгодовалую дочь погибшей.

После все направились в больницу, находящуюся в селе Жансугуров, однако она оказалась на ремонте, что заняло около 30 минут.

— После этого было принято решение ехать в Талдыкорган, — пояснил свидетель.

По его словам, дорога заняла около 40 минут, и в медучреждение они прибыли ближе к двум часам ночи.

Ранее была допрошена мать погибшей.

Напомним, суд отказал в онлайн-трансляции по делу об убийстве Айзат Джумановой.

Судебное разбирательство еще продолжается. Казинформ будет следить за развитием событий.