Суд по делу об убийстве Айзат Джумановой: допрошена мать погибшей

По словам Салтанат Джумановой, её дочь неоднократно жаловалась на агрессивный и вспыльчивый характер своего супруга Айбара.

— Его многие боялись и не смели перечить, — сказала она.

Мать отметила, что телефоны Айзат и Айбара были синхронизированы, и после того, как телефон Айзат упал в уличный туалет, она фактически не могла им пользоваться. Позже у нее появился другой телефон.

— Поводов для ревности не было — там даже сеть не ловит, — подчеркнула она.

Со слов матери, Айзат и Айбар дружили пять лет до свадьбы, затем три года жили как семья. При этом, по её утверждению, побои со стороны Айбара начались ещё на этапе отношений до брака.

Салтанат Джуманова также сообщила, что её дочь скончалась около трёх часов ночи, однако о случившемся сообщили лишь в 08:45.

— У порога мама Айбара сказала, что «Айзат улетела», — добавила она.

Характеризуя дочь, мать отметила, что Айзат была спокойной, замкнутой, уважительно относилась к старшим и родителям мужа, делала салем.

По словам Салтанат Джумановой, тело дочери было полностью в синяках и ссадинах. Она также указала на несоответствие внешнего вида Айзат на видеозаписи, сделанной при поступлении в больницу.

— Волосы были мокрыми, в них была грязь и трава, а одежда — чистой. Одежда не соответствовала состоянию её тела, — сказала она.

Судебное разбирательство по делу продолжается.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 21 на 22 число в селе Баласаз Аксуского района. На фоне семейно-бытового конфликта от побоев мужа скончалась Айзат Джуманова.

Ранее суд отказал в онлайн-трансляции по делу об убийстве Айзат Джумановой.