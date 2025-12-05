РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:03, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Суд отказал в онлайн-трансляции по делу об убийстве Айзат Джумановой

    Сегодня на основном судебном заседании адвокат потерпевшей стороны Аида Куандыкова заявила ходатайство о проведении процесса в режиме онлайн-трансляции. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что открытость разбирательства обеспечивается присутствием журналистов в зале заседаний, а необходимость видеотрансляции отсутствует, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

    При этом ранее на предварительном слушании сторона защиты ходатайствовала о проведении заседания в закрытом формате. Однако суд отказал и оставил судебный процесс открытым.

    По материалам дела, семейный конфликт между супругами возник за две недели до трагедии. В ночь с 21 на 22 октября в селе Баласаз Аксуского района от полученных побоев погибла Айзат Джуманова.

    Во время предварительного слушания прокурор Нурлан Билибеков огласил обвинительный акт, представив суду материалы расследования.

    Теги:
    Судебный процесс Регионы Казахстана Суды Убийство Талдыкорган
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
