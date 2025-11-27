РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:51, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Привязал к лошади: суд по делу об убийстве Айзат Джумановой начался в Талдыкоргане

    В специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу под председательством судьи Адилета Бахытова состоялось первое заседание по делу об убийстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Подсудимый — Айбар Жанболат, 1992 года рождения. На процессе сторона защиты ходатайствовала о проведении заседания в закрытом формате. Однако суд отказал и оставил судебный процесс открытым.

    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Во время слушаний государственный обвинитель Нурлан Билибеков огласил обвинительный акт. По версии следствия, в день трагедии подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. А причиной избиения Айзат стала ревность.

    Основное судебное заседание назначено на 5 декабря, 10:00

    Напомним, трагедия произошла в ночь с 21 на 22 число в селе Баласаз Аксуского района. На фоне семейно-бытового конфликта от побоев мужа скончалась Айзат Джуманова.

    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

     

    Айгерим Коппаева
    Автор
