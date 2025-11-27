Привязал к лошади: суд по делу об убийстве Айзат Джумановой начался в Талдыкоргане

Подсудимый — Айбар Жанболат, 1992 года рождения. На процессе сторона защиты ходатайствовала о проведении заседания в закрытом формате. Однако суд отказал и оставил судебный процесс открытым.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Во время слушаний государственный обвинитель Нурлан Билибеков огласил обвинительный акт. По версии следствия, в день трагедии подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. А причиной избиения Айзат стала ревность.

Основное судебное заседание назначено на 5 декабря, 10:00

Напомним, трагедия произошла в ночь с 21 на 22 число в селе Баласаз Аксуского района. На фоне семейно-бытового конфликта от побоев мужа скончалась Айзат Джуманова.