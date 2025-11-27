Прокурор огласил обвинение по делу об убийстве Айзат Джумановой

По версии следствия, семейный конфликт между супругами возник ещё примерно за две недели до трагедии. Тогда между Айзат Джумановой и Айбаром Жанболатом произошла ссора, в которой женщина в эмоциональном состоянии разбила свой телефон. После инцидента супруги не разговаривали.

В день трагедии подсудимый Айбар Жанболат находился в состоянии алкогольного опьянения. Вернувшись вечером домой, он вновь увидел супругу, которая разговаривала с кем-то по телефону. На фоне ревности у него, как утверждается, сформировался умысел на убийство.

Следствие полагает, что в 00:00 часов Айбар Жанболат вывел Айзат Джуманову за ворота дома в селе Баласаз и несколько раз нанёс ей удары руками и ногами по различным частям тела. Несмотря на просьбы потерпевшей прекратить, он продолжал избиение, в том числе по жизненно важным органам. Женщина потеряла сознание, однако избиения, по версии следствия, продолжились. Причиной жестокого избиения стала ревность.

Получив тяжёлые травмы, Джуманова была доставлена супругом в областную больницу Талдыкоргана. Позже она скончалась в реанимационном отделении.

Супруг погибшей Айбар Жанболат обвиняется в умышленном убийстве по статье 99 части 1 Уголовного кодекса РК. Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу.

Ранее сообщалось, что в начале судебного процесса сторона защиты ходатайствовала о проведении заседания в закрытом формате. Однако суд отказал и оставил судебный процесс открытым. Сообщается, что основное судебное заседание состоится 5 декабря 2025 года.