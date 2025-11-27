Прокурор огласил обвинение по делу об убийстве Айзат Джумановой
В Талдыкоргане состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Айзат Джумановой. На первом судебном заседании прокурор Нурлан Билибеков огласил обвинительный акт, представив суду материалы расследования, передает корреспондент агентства Kazinform.
По версии следствия, семейный конфликт между супругами возник ещё примерно за две недели до трагедии. Тогда между Айзат Джумановой и Айбаром Жанболатом произошла ссора, в которой женщина в эмоциональном состоянии разбила свой телефон. После инцидента супруги не разговаривали.
В день трагедии подсудимый Айбар Жанболат находился в состоянии алкогольного опьянения. Вернувшись вечером домой, он вновь увидел супругу, которая разговаривала с кем-то по телефону. На фоне ревности у него, как утверждается, сформировался умысел на убийство.
Следствие полагает, что в 00:00 часов Айбар Жанболат вывел Айзат Джуманову за ворота дома в селе Баласаз и несколько раз нанёс ей удары руками и ногами по различным частям тела. Несмотря на просьбы потерпевшей прекратить, он продолжал избиение, в том числе по жизненно важным органам. Женщина потеряла сознание, однако избиения, по версии следствия, продолжились. Причиной жестокого избиения стала ревность.
Получив тяжёлые травмы, Джуманова была доставлена супругом в областную больницу Талдыкоргана. Позже она скончалась в реанимационном отделении.
Супруг погибшей Айбар Жанболат обвиняется в умышленном убийстве по статье 99 части 1 Уголовного кодекса РК. Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу.
Ранее сообщалось, что в начале судебного процесса сторона защиты ходатайствовала о проведении заседания в закрытом формате. Однако суд отказал и оставил судебный процесс открытым. Сообщается, что основное судебное заседание состоится 5 декабря 2025 года.