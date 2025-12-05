РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:30, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Александр Уваров стал чемпионом Казахстана по тяжелой атлетике

    Тяжелоатлет из Шымкента одержал победу в весовой категории 88 кг и установил новый рекорд страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Александр Уваров стал чемпионом Казахстана по тяжелой атлетике
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Уваров — серебряный призер чемпионата Азии 2024 года. В 2025 году на Чемпионате мира он занял 5 место, а сегодня поднял вес 361 кг по сумме двух упражнений, установив новый рекорд Казахстана.

    — Толчок оцениваю на 90–95% рабочих: я мог бы еще чуть лучше. А рывок провалил, считаю, для меня это маленький результат: тренировочные килограммы были больше, но случилось так, как случилось. Будем готовиться дальше, исправлять ошибки, — отметил спортсмен после выступления.

    Александр Уваров подчеркнул и долгое отсутствие на помосте после декабрьского чемпионата мира прошлого года, это тоже сказалось на результате. 

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

     — Я три операции перенес практически подряд. Это мой первый старт в этом году. Буквально 10 декабря прошлого года я выступал на ЧМ, и сегодня — 5 декабря — на чемпионате Республики. Оказалось, я лучший в своей весовой категории. Сейчас чувствую себя великолепно, — отметил он.

    Второе место занял спортсмен из Алматы Алибек Рахимберды — 342 кг. Бронзовым призером стал Ерасыл Сәулебеков из Кызылординской области — 317 кг.

    Завтра, 6 декабря, на помост выйдут атлеты весовой категории 94 кг. Финальный день соревнований, 7 декабря, будет посвящен выступлениям тяжелоатлетов в категории 110 кг.

    Ранее сообщалось что Акжол Курманбек стал чемпионом Казахстана в весе 79 кг

