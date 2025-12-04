РУ
    15:00, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Акжол Курманбек стал новым чемпионом Казахстана по тяжелой атлетике

    18-летний тяжелоатлет Акжол Курманбек из области Жетысу стал чемпионом Казахстана в весовой категории 79 кг, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акжол Құрманбек
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Курманбек установил новый рекорд, подняв по итогам двух упражнений 352 кг, — рывок 152, толчок 200 кг.

    Второе место — у атлета из Алматы, бронзового призера Азии 2025 года Петра Хребтова, третье — у Ерасыла Ыбырая из области Жетысу.

    Сегодня проходит четвертый соревновательный день чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике.

    Борьбу продолжают спортсмены со всех регионов страны. Уже выступили мужчины в весовой категории 79 кг и женщины 69 кг. Чемпионат служит отбором на международные старты, включая Чемпионат Азии в Индии, который пройдет в апреле 2026 года.

    Спортивный менеджер Федерации тяжелой атлетики Дархан Косантаев отметил, что именно на подобных национальных турнирах проявляются будущие звезды взрослого спорта

    — Наши звездочки, которые потом отмечаются на мировой арене во взрослом спорте, начинают с 17 до 20 лет, и потом уже готовятся в течение двух-трех лет к своим взрослым стартам, — сказал он.

    Среди наиболее перспективных атлетов Дархан Косантаев выделил Едыге Емберды.

    — В этом году у него был первый взрослый старт. Каким бы он чемпионом не был, это все было в юношестве, в юниорах. На своем первом взрослом чемпионате мира он взял шестое место — это очень хорошее достижение, — отметил спортивный менеджер.

    Говоря о развитии массовости и зрелищности чемпионата, спикер подчеркнул, что Федерация готовит новые инициативы.

    — Мы хотим начать сотрудничество со школами по всему Казахстану, чтобы внедрить тяжелую атлетику в школьном возрасте. Также планируем маркетинговые ходы за месяц до чемпионата и выездные совещания с местными исполнительными органами, — сказал спикер.

    По словам Косантаева, тяжелая атлетика всегда была и остается эффектным видом спорта. 

    Соревнования проходят в Астане, во Дворце спорта Алатау и завершатся 7 декабря.

    Ранее сообщалось, что ЧРК по тяжелой атлетике стартовал в Астане.

    Теги:
    Спорт Чемпионат Казахстана спортсмены Казахстана Тяжелая атлетика
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
