Акжол Курманбек стал новым чемпионом Казахстана по тяжелой атлетике

Курманбек установил новый рекорд, подняв по итогам двух упражнений 352 кг, — рывок 152, толчок 200 кг.

Второе место — у атлета из Алматы, бронзового призера Азии 2025 года Петра Хребтова, третье — у Ерасыла Ыбырая из области Жетысу.

Сегодня проходит четвертый соревновательный день чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике.

Борьбу продолжают спортсмены со всех регионов страны. Уже выступили мужчины в весовой категории 79 кг и женщины 69 кг. Чемпионат служит отбором на международные старты, включая Чемпионат Азии в Индии, который пройдет в апреле 2026 года.

Спортивный менеджер Федерации тяжелой атлетики Дархан Косантаев отметил, что именно на подобных национальных турнирах проявляются будущие звезды взрослого спорта

— Наши звездочки, которые потом отмечаются на мировой арене во взрослом спорте, начинают с 17 до 20 лет, и потом уже готовятся в течение двух-трех лет к своим взрослым стартам, — сказал он.

Среди наиболее перспективных атлетов Дархан Косантаев выделил Едыге Емберды.

— В этом году у него был первый взрослый старт. Каким бы он чемпионом не был, это все было в юношестве, в юниорах. На своем первом взрослом чемпионате мира он взял шестое место — это очень хорошее достижение, — отметил спортивный менеджер.

Говоря о развитии массовости и зрелищности чемпионата, спикер подчеркнул, что Федерация готовит новые инициативы.

— Мы хотим начать сотрудничество со школами по всему Казахстану, чтобы внедрить тяжелую атлетику в школьном возрасте. Также планируем маркетинговые ходы за месяц до чемпионата и выездные совещания с местными исполнительными органами, — сказал спикер.

По словам Косантаева, тяжелая атлетика всегда была и остается эффектным видом спорта.

Соревнования проходят в Астане, во Дворце спорта Алатау и завершатся 7 декабря.

Ранее сообщалось, что ЧРК по тяжелой атлетике стартовал в Астане.