Чемпионат страны по тяжелой атлетике начался в Астане

Участие в соревованиях принимают 177 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны. В их числе чемпионы мира — Нургиса Адилетулы и Артем Антропов.

— После 2022 года Астана вновь организует чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди взрослых. Состав спортсменов тоже очень сильный. Надеюсь, что в ближайшие дни наши тяжелоатлеты побьют рекорд в столице. Я думаю, что сильнейшие победят и в 2026 году наши спортсмены достойно будут защищать честь страны на летних Азиатских играх в Японии, — сказал заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны Азамат Агзамов.

На чемпионате Казахстана будут разыграны 54 комплекта призов в индивидуальных упражнениях и определены победители в весовой категории 65 кг среди мужчин и 58 кг среди женщин.

Чемпионат завершится 7 декабря.

