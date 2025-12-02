РУ
    15:57, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Чемпионат страны по тяжелой атлетике начался в Астане

    Торжественная церемония открытия первенства состоялась в столичном Дворце спорта «Алатау», передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    чемпионат
    Фото: акимат Астаны

    Участие в соревованиях принимают 177 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны. В их числе чемпионы мира — Нургиса Адилетулы и Артем Антропов.

    — После 2022 года Астана вновь организует чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди взрослых. Состав спортсменов тоже очень сильный. Надеюсь, что в ближайшие дни наши тяжелоатлеты побьют рекорд в столице. Я думаю, что сильнейшие победят и в 2026 году наши спортсмены достойно будут защищать честь страны на летних Азиатских играх в Японии, — сказал заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны Азамат Агзамов.

    На чемпионате Казахстана будут разыграны 54 комплекта призов в индивидуальных упражнениях и определены победители в весовой категории 65 кг среди мужчин и 58 кг среди женщин.

    Чемпионат завершится 7 декабря.

    Ранее сообщалось, кто поедет на молодежный чемпионат мира по таеквондо от Казахстана. 

