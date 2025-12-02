РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:05, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Кто поедет на молодежный чемпионат мира по таеквондо от Казахстана

    С 3 по 6 декабря в Найроби (Кения) будет проходить чемпионат мира по таеквондо U21, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК РК

    Команду Казахстана на мировом первенстве представят 16 спортсменов. Ниже представлен состав нашей сборной.

    Мужчины

    • До 54 кг: Еркебулан Енсегенов
    • До 58 кг: Жавохирхон Исламов
    • До 63 кг: Тамирлан Тлеулес
    • До 68 кг: Арслан Ерментаев
    • До 74 кг: Ергеш Бекасыл
    • До 80 кг: Батырхан Кусетов
    • До 87 кг: Батырхан Толеугали
    • Свыше 87 кг: Бейбарыс Каблан

    Женщины

    • До 46 кг: Акбота Желеу
    • До 49 кг: Нурайым Жумабек
    • До 53 кг: Айдана Сюндетбай
    • До 57 кг: Мария Севостьянова
    • До 62 кг: Аяулым Аскар
    • До 67 кг: Аружан Найманбаева
    • До 73 кг: Назым Махмутова
    • Свыше 83 кг: Алтыншаш Ыдырыс

    Ранее представительница команды Казахстана по таеквондо Нодира Ахмедова стала победительницей крупного международного турнира в Дохе.

    Наталья Мосунова
    Автор
