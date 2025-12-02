15:05, 02 Декабрь 2025 | GMT +5
Кто поедет на молодежный чемпионат мира по таеквондо от Казахстана
С 3 по 6 декабря в Найроби (Кения) будет проходить чемпионат мира по таеквондо U21, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Команду Казахстана на мировом первенстве представят 16 спортсменов. Ниже представлен состав нашей сборной.
Мужчины
- До 54 кг: Еркебулан Енсегенов
- До 58 кг: Жавохирхон Исламов
- До 63 кг: Тамирлан Тлеулес
- До 68 кг: Арслан Ерментаев
- До 74 кг: Ергеш Бекасыл
- До 80 кг: Батырхан Кусетов
- До 87 кг: Батырхан Толеугали
- Свыше 87 кг: Бейбарыс Каблан
Женщины
- До 46 кг: Акбота Желеу
- До 49 кг: Нурайым Жумабек
- До 53 кг: Айдана Сюндетбай
- До 57 кг: Мария Севостьянова
- До 62 кг: Аяулым Аскар
- До 67 кг: Аружан Найманбаева
- До 73 кг: Назым Махмутова
- Свыше 83 кг: Алтыншаш Ыдырыс
Ранее представительница команды Казахстана по таеквондо Нодира Ахмедова стала победительницей крупного международного турнира в Дохе.