14:16, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5
Нодира Ахмедова завоевала золотую медаль на турнире по таеквондо в Катаре
Представительница команды Казахстана по таеквондо Нодира Ахмедова стала победительницей крупного международного турнира в Дохе (Катар), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Нодира выиграла соревнования в весовой категории до 53 килограммов.
В финале казахстанка одержала победу над Леней Камкасумфо.
Отметим, что на недавнем чемпионате мира Ахмедова отметилась бронзовой наградой.