    Нодира Ахмедова завоевала золотую медаль на турнире по таеквондо в Катаре

    Представительница команды Казахстана по таеквондо Нодира Ахмедова стала победительницей крупного международного турнира в Дохе (Катар), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Нодира Ахмедова завоевала золотую медаль на турнире по таеквондо в Катаре
    Фото: НОК РК

    Нодира выиграла соревнования в весовой категории до 53 килограммов.

    В финале казахстанка одержала победу над Леней Камкасумфо.

    Отметим, что на недавнем чемпионате мира Ахмедова отметилась бронзовой наградой.

