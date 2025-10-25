Нодира Ахмедова завоевала «бронзу» ЧМ по таеквондо

Спортсменка представляла страну в весовой категории до 49 килограммов.

Она дошла до полуфинала, где уступила Юг Лю (Тайбэй). В итоге Нодира завершила ЧМ с бронзовой медалью.

Отметим, что в последний раз Казахстан брал медаль чемпионата мира в женских соревнованиях в 2007 году. Тогда третьей стала Назгуль Тажигулова (до 51 кг).

Ранее сообщалось, что таеквондистка Айым Серикбаева принесла Казахстану второе «золото» на юношеских Азиатских играх.