15:16, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Нодира Ахмедова завоевала «бронзу» ЧМ по таеквондо
Представительница команды Казахстана по таеквондо Нодира Ахмедова стала бронзовым призером чемпионата мира в Уси (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Спортсменка представляла страну в весовой категории до 49 килограммов.
Она дошла до полуфинала, где уступила Юг Лю (Тайбэй). В итоге Нодира завершила ЧМ с бронзовой медалью.
Отметим, что в последний раз Казахстан брал медаль чемпионата мира в женских соревнованиях в 2007 году. Тогда третьей стала Назгуль Тажигулова (до 51 кг).
Ранее сообщалось, что таеквондистка Айым Серикбаева принесла Казахстану второе «золото» на юношеских Азиатских играх.