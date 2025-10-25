РУ
    15:16, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Нодира Ахмедова завоевала «бронзу» ЧМ по таеквондо

    Представительница команды Казахстана по таеквондо Нодира Ахмедова стала бронзовым призером чемпионата мира в Уси (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК

    Спортсменка представляла страну в весовой категории до 49 килограммов.

    Она дошла до полуфинала, где уступила Юг Лю (Тайбэй). В итоге Нодира завершила ЧМ с бронзовой медалью.

    Отметим, что в последний раз Казахстан брал медаль чемпионата мира в женских соревнованиях в 2007 году. Тогда третьей стала Назгуль Тажигулова (до 51 кг).

    Ранее сообщалось, что таеквондистка Айым Серикбаева принесла Казахстану второе «золото» на юношеских Азиатских играх.

    Спорт спортсмены Казахстана Таеквондо Чемпион мира
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
