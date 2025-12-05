Антониу Кошта: Глобальная напряженность требует тесного международного взаимодействия

— На этой неделе в Брюсселе мы начали переговоры по соглашению об упрощении визового режима. Я хорошо понимаю, насколько эти переговоры важны как для граждан Казахстана, так и для граждан Европы. После заключения этого соглашения нашим гражданам будет проще встречаться, учиться, работать и инвестировать — это станет настоящим символом дружбы между нашими народами, — отметил он.

Глава Европейского Совета напомнил, что по итогам саммита «Европейский Союз — Центральная Азия» в Самарканде была достигнута договоренность о выводе межрегионального партнерства на стратегический уровень. В качестве приоритетных направлений сотрудничества на саммите были обозначены сферы транспорта, энергетики, климата и водных ресурсов, критически важных сырьевых материалов, цифровизации и расширения контактов между народами.

Антониу Кошта подчеркнул важность координации усилий в условиях растущей глобальной напряженности и конфликтов, которые ставят под угрозу международный порядок.

— Как известно, Европейский Союз тесно сотрудничает с Украиной, чтобы положить конец войне. Мы плотно взаимодействуем с нашими партнерами и по-прежнему привержены достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине. Хочу выразить глубокую признательность Казахстану за последовательную защиту Устава ООН и порядка, основанного на принципах международного права. Мы также приветствуем активную и конструктивную роль Казахстана в обеспечении региональной стабильности, в частности, Вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Мирный и процветающий Южный Кавказ имеет жизненно важное значение для укрепления связей между Европой и Центральной Азией, — заявил Президент Европейского Совета.

Он также высоко оценил курс реформ Главы нашего государства.

— Динамизм казахстанского общества в сочетании с экономическими, политическими и социальными реформами, инициированными Президентом Касым-Жомартом Токаевым, являются надежной основой для продвижения нашего сотрудничества на новый уровень. Убежден, что вместе мы сможем превратить общие вызовы в общие возможности во благо будущего наших народов, — сказал Антониу Кошта.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев встретил Антониу Кошту в Акорде, где состоялись переговоры.

Глава государства высоко оценил результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС — Казахстан».

В свою очередь Антониу Кошта поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.