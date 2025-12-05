РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:10, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    80% торговли ЕС с Центральной Азией приходится на Казахстан — Президент

    Глава государства провел переговоры с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Двусторонний товарооборот в прошлом году достиг порядка 50 млрд долларов, а совокупный объем инвестиций с 2005 года составил почти 200 млрд долларов. При этом на нашу страну приходится 80% торговли ЕС с Центральной Азией.

    Касым-Жомарт Токаев высоко оценил активное присутствие более 4000 европейских компаний в Казахстане, действующих в сферах энергетики, транспорта, цифровизации и промышленности. Президент также подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему поддержанию стабильного и прозрачного инвестиционного климата для европейского бизнеса.

    Отдельное внимание Глава государства уделил гуманитарному сотрудничеству. Он выразил благодарность за образовательные программы ЕС, благодаря которым свыше 5000 казахстанских студентов и преподавателей получили возможность обучаться и проходить стажировки в странах Евросоюза.

    Касым-Жомарт Токаев приветствовал достигнутые договоренности о начале подготовки к заключению соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

    По словам Президента, Казахстан высоко ценит активный диалог ЕС с Центральной Азией в рамках формата С5+ЕС, способствующего продвижению общих интересов в области устойчивого роста и взаимосвязанности.

    По его словам, диалог С5+ стал эффективным инструментом для реализации приоритетов регионального развития.

    Напомним, Глава государства подчеркнул символичность официального визита Антониу Кошты, приуроченного к 10-летию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Евросоюз Торговля ЕС Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
