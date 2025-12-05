80% торговли ЕС с Центральной Азией приходится на Казахстан — Президент

Двусторонний товарооборот в прошлом году достиг порядка 50 млрд долларов, а совокупный объем инвестиций с 2005 года составил почти 200 млрд долларов. При этом на нашу страну приходится 80% торговли ЕС с Центральной Азией.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил активное присутствие более 4000 европейских компаний в Казахстане, действующих в сферах энергетики, транспорта, цифровизации и промышленности. Президент также подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему поддержанию стабильного и прозрачного инвестиционного климата для европейского бизнеса.

Отдельное внимание Глава государства уделил гуманитарному сотрудничеству. Он выразил благодарность за образовательные программы ЕС, благодаря которым свыше 5000 казахстанских студентов и преподавателей получили возможность обучаться и проходить стажировки в странах Евросоюза.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал достигнутые договоренности о начале подготовки к заключению соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

По словам Президента, Казахстан высоко ценит активный диалог ЕС с Центральной Азией в рамках формата С5+ЕС, способствующего продвижению общих интересов в области устойчивого роста и взаимосвязанности.

По его словам, диалог С5+ стал эффективным инструментом для реализации приоритетов регионального развития.

Напомним, Глава государства подчеркнул символичность официального визита Антониу Кошты, приуроченного к 10-летию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.