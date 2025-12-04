16:47, 04 Декабрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев встретил Антониу Кошту в Акорде
Антониу Кошта прибыл в Акорду для переговоров с Главой государства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Высокого гостя встретил Президент Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, что Президент Европейского Совета Антониу Кошта приехал в Астану с официальным визитом.
В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.