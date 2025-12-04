Касым-Жомарт Токаев встретил Антониу Кошту в Акорде

Высокого гостя встретил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что Президент Европейского Совета Антониу Кошта приехал в Астану с официальным визитом.

В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.