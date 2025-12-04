РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:47, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев встретил Антониу Кошту в Акорде

    Антониу Кошта прибыл в Акорду для переговоров с Главой государства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Европейского Совета прибыл в Акорду
    Фото: Акорда

    Высокого гостя встретил Президент Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, что Президент Европейского Совета Антониу Кошта приехал в Астану с официальным визитом.

    В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.

    Динара Жусупбекова
