18:44, 03 Декабрь 2025 | GMT +5
Президент Евросовета Антониу Кошта завтра прибудет с официальным визитом в Астану
Завтра Астану с официальным визитом посетит Президент Европейского Совета Антониу Кошта, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.
Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта проведут переговоры и обсудят перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и ЕС.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Евросоюз начнут переговоры об упрощении визового режима.