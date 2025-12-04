Президент Евросовета Антониу Кошта завтра прибудет с официальным визитом в Астану

В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.



Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта проведут переговоры и обсудят перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и ЕС.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Евросоюз начнут переговоры об упрощении визового режима.