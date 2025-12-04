РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:44, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Евросовета Антониу Кошта завтра прибудет с официальным визитом в Астану

    Завтра Астану с официальным визитом посетит Президент Европейского Совета Антониу Кошта, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Казахстан и Евросоюз
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.

    Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта проведут переговоры и обсудят перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и ЕС.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Евросоюз начнут переговоры об упрощении визового режима. 

    Теги:
    Европейский союз Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Казахстан
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают