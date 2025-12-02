РУ
    Казахстан и Евросоюз начнут переговоры об упрощении визового режима

    Граждане Казахстана проявляют большой интерес к поездкам в Европейский союз, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан и Евросоюз
    Фото: МИД РК

    В Брюсселе прошло 22-е заседание Совета сотрудничества «Казахстан – Европейский союз» под председательством министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

    Стороны приветствовали намеченное на 2 декабря в Брюсселе начало переговоров по соглашениям об упрощении визового режима ЕС для граждан РК и о реадмиссии. Данный шаг станет значительным вкладом в укрепление гуманитарных связей, расширение возможностей для студентов, учёных и профессионалов, а также повышение мобильности граждан.

    — Я рада объявить, что 2 декабря мы официально начнём переговоры по Соглашению об упрощении визового режима и Соглашению о реадмиссии между Европейским союзом и Казахстаном. Казахстан уже участвует в программах Horizon Europe и Erasmus+, и граждане Казахстана проявляют большой интерес к поездкам в Европейский союз. После вступления в силу официального соглашения сроки оформления виз, административные сборы, количество документов сократятся, а сам процесс посещения Европейского союза станет проще, — рассказала на итоговой пресс-конференции К. Каллас.

    В ходе заседания главы делегаций отметили, что Казахстан и Европейский союз построили зрелое, устойчивое и ориентированное на будущее партнёрство. За эти годы СРПС, охватывающее 29 ключевых направлений взаимодействия, доказало свою устойчивость и актуальность, служа надёжной основой для сотрудничества и укрепления взаимного доверия.

    В завершение встречи Е. Кошербаев и К. Каллас подтвердили приверженность обеих сторон дальнейшему укреплению политического диалога, развитию торговли и инвестиций, повышению региональной взаимосвязанности и углублению взаимодействия в гуманитарной сфере.

    Теги:
    Европейский союз Казахстан Евросоюз Виза Ермек Кошербаев МИД РК ЕС Международные отношения
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
