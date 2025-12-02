Переговоры об упрощении виз для граждан РК намечены на 2 декабря в Брюсселе

Особое значение мероприятию придал факт его проведения в преддверии 10-летия с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Казахстаном и Евросоюзом и его государствами-членами.

Стороны подвели итоги десятилетия стратегического партнёрства между Астаной и Брюсселем и обменялись видением его дальнейшего развития.

Было подтверждено, что экономические отношения продолжают оставаться ключевым двигателем сотрудничества. Европейский союз сохраняет статус крупнейшего торгового и инвестиционного партнера Казахстана.

В 2024 году взаимный товарооборот достиг почти 50 млрд долларов США, а общий приток европейских инвестиций достиг 200 млрд долларов, и в стране работают свыше 4 тыс. компаний с европейским участием. Казахстанская сторона выразила готовность к дальнейшей диверсификации торговли, подчеркнув важность расширения доступа отечественной сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС.

Значительное внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута («Среднего коридора»). Учитывая трансформацию глобальных цепочек поставок, стороны подтвердили стратегическую значимость данного маршрута в качестве надежного и устойчивого пути между Европой и Азией. Казахстан выразил готовность к углублению взаимодействия с ЕС и региональными партнерами для дальнейшего развития данного коридора.

Отдельным пунктом обсуждения стало сотрудничество в сфере «зеленой» и цифровой трансформации. Стороны выразили стремление далее развивать это перспективное направление, которое способствует одновременно модернизации казахстанской экономики и промышленной устойчивости Европы.

Участники заседания также подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия, отметив успешное проведение в ноябре т. г. в Брюсселе 22-го заседания Комитета парламентского сотрудничества «РК — ЕС».

— Особый акцент был сделан на расширении межчеловеческих контактов. Стороны приветствовали намеченное на 2 декабря в Брюсселе начало переговоров по соглашениям об упрощении визового режима ЕС для граждан РК и о реадмиссии. Данный шаг станет значительным вкладом в укрепление гуманитарных связей, расширение возможностей для студентов, учёных и профессионалов, а также повышение мобильности граждан, — отметили в МИД РК.

В аспекте межрегионального сотрудничества было особо отмечено историческое решение, принятое на первом Саммите «Центральная Азия — ЕС» в Самарканде в апреле 2025 года, по итогам которого указанный формат был официально выведен на уровень стратегического партнерства.

Ранее сообщалось о том, в какие страны казахстанцам не нужна виза.