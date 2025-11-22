РУ
    В какие страны казахстанцам не нужна виза

    Посетить иностранное государство казахстанцы могут в зависимости от цели визита по дипломатическому, служебному паспорту или просто паспорту гражданина страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рассмотрим последний вариант, когда человек отправляется за рубеж в гости или для отдыха. В подобном случае есть ряд стран, посещение которых не требует визы. Самое долгое время пребывания без визы возможно в Грузии — в течение одного года.

    Без виз до 90 дней казахстанца могут находиться в Албании, Колумбии, Азербайджане, Беларуси, Монголии, России, Сент-Китсе и Невисе, Бразилии, Гаити, Косово, Молдове, Украине, Аргентине, Эквадоре, Намибии, Гамбии, Сент-Винсенте и Гренадины. В Турцию и Тунис вы можете поехать без визы и находиться там до 90 дней в течение 180 дней. Это значит, что за полгода вы можете несколько раз покидать эту страну и вновь возвращаться, а дни пребывания будут суммироваться. Когда число их окажется 90, въезд без визы будет закрыт.

    Без виз до 30 дней возможно посещение Боснии и Герцеговины, Бразилии, Вьетнама, Катара, Китая, Малайзии, Мальдив, ОАЭ, Сейшельских островов, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Филиппин, Южной Кореи, Доминиканской Республики, Ямайки, Вануату, Микронезии, Тонгу, Омана. В Марокко можете пробыть 30 дней из 180.

    Без виз до 14 дней вас пустят в Гонконг и Иран.

    До 180 дней — в Армению, Антигуа и Барбуду.

    Барбадос без виз примет вас до 28 дней, Острова Кука — до 31 дня, Таиланд — до 60 дней.

    Некоторые страны требуют обзавестись визами сразу по прибытии в них. Это Бангладеш, Восточный Тимор, Камбоджа, Индонезия, Шри-Ланка, Ямайка, Палау, Тимор-Лешти, Тувалу, Мальдивы, Бурунди, Египет, Коморские острова, Намибия, Маршалловы острова, Самоа, Бангладеш, Мадагаскар.

    Также в некоторых направлениях существуют возможности оформить электронную визу онлайн за 2-7 дней до поездки. Чтобы пробыть в Южной Корее до 30 дней, требуется предварительное электронное разрешение K-ETA. Индии необходима туристическая e-visa на нужное количество дней. E-visa на 30 дней для исследования Ханоя, Халонга и пляжей нужна во Вьетнаме и для посещения исторических мест и современных городов в Саудовской Аравии.

    Для посещения остальных стран вам все же придется получить визу, это:

    • Австралия,
    • Австрия,
    • Алжир,
    • Ангола,
    • Афганистан,
    • Багамские острова,
    • Бахрейн,
    • Бельгия,
    • Белиз,
    • Бенин,
    • Бирма (Мьянма),
    • Болгария,
    • Боливия,
    • Ботсвана,
    • Бруней,
    • Буркина-Фасо,
    • Бутан,
    • Ватикан,
    • Великобритания,
    • Венгрия,
    • Венесуэла,
    • Габон,
    • Гайана,
    • Гана,
    • Гватемала,
    • Гвинея-Бисау,
    • Гвинейская Республика,
    • Германия,
    • Гондурас,
    • Греция,
    • Гренада,
    • Дания,
    • Джибути,
    • Доминика,
    • Египет,
    • Зимбабве,
    • Израиль,
    • Иордания,
    • Ирак,
    • Ирландия,
    • Исландия,
    • Испания,
    • Италия,
    • Йемен,
    • Кабо-Верде,
    • Камерун,
    • Канада,
    • Кения,
    • Кипр,
    • Кирибати,
    • Конго,
    • Конго-Киншаса,
    • Коста-Рика,
    • Кот-д’Ивуар,
    • Куба,
    • Кувейт,
    • Лаос,
    • Латвия,
    • Лесото,
    • Либерия,
    • Ливан,
    • Ливия,
    • Литва,
    • Лихтенштейн,
    • Люксембург,
    • Мавритания,
    • Малави,
    • Мали,
    • Мальта,
    • Мексика,
    • Мозамбик,
    • Монако,
    • Науру,
    • Непал,
    • Нигер,
    • Нигерия,
    • Нидерланды,
    • Новая Зеландия,
    • Норвегия,
    • Пакистан,
    • Панама,
    • Папуа-Новая Гвинея,
    • Парагвай,
    • Перу,
    • Польша,
    • Португалия,
    • Руанда,
    • Румыния,
    • Самоа,
    • Сан-Томе,
    • Принсипи,
    • Северная Македония,
    • Сенегал,
    • Сент-Люсия,
    • Сингапур,
    • Сирия,
    • Словакия,
    • Словения,
    • Соломоновы острова,
    • Сомали,
    • Судан,
    • Суринам,
    • США,
    • Сьерра-Леоне,
    • Танзания,
    • Тринидад,
    • Тобаго,
    • Туркменистан,
    • Уганда,
    • Уругвай,
    • Финляндия,
    • Франция,
    • Хорватия,
    • ЦАР,
    • Чад,
    • Черногория,
    • Чехия,
    • Чили,
    • Швейцария,
    • Швеция,
    • Экваториальная Гвинея,
    • Эль-Сальвадор,
    • Эритрея,
    • Эсватини,
    • Эстония,
    • Эфиопия,
    • ЮАР,
    • Южный Судан,
    • Япония.

    Отдых за границей набирает популярность среди казахстанцев, и все больше туристов выбирают страны Юго-Восточной Азии. По словам экспертов в сфере туризма и представителей туристических компаний, с прошлого года особую популярность среди казахстанцев набрал Вьетнам. Такой рост интереса объясняется запуском прямых авиарейсов из Казахстана, а также доступными ценами в сочетании с качественным сервисом.

