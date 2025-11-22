В какие страны казахстанцам не нужна виза

Рассмотрим последний вариант, когда человек отправляется за рубеж в гости или для отдыха. В подобном случае есть ряд стран, посещение которых не требует визы. Самое долгое время пребывания без визы возможно в Грузии — в течение одного года.

Без виз до 90 дней казахстанца могут находиться в Албании, Колумбии, Азербайджане, Беларуси, Монголии, России, Сент-Китсе и Невисе, Бразилии, Гаити, Косово, Молдове, Украине, Аргентине, Эквадоре, Намибии, Гамбии, Сент-Винсенте и Гренадины. В Турцию и Тунис вы можете поехать без визы и находиться там до 90 дней в течение 180 дней. Это значит, что за полгода вы можете несколько раз покидать эту страну и вновь возвращаться, а дни пребывания будут суммироваться. Когда число их окажется 90, въезд без визы будет закрыт.

Без виз до 30 дней возможно посещение Боснии и Герцеговины, Бразилии, Вьетнама, Катара, Китая, Малайзии, Мальдив, ОАЭ, Сейшельских островов, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Филиппин, Южной Кореи, Доминиканской Республики, Ямайки, Вануату, Микронезии, Тонгу, Омана. В Марокко можете пробыть 30 дней из 180.

Без виз до 14 дней вас пустят в Гонконг и Иран.

До 180 дней — в Армению, Антигуа и Барбуду.

Барбадос без виз примет вас до 28 дней, Острова Кука — до 31 дня, Таиланд — до 60 дней.

Некоторые страны требуют обзавестись визами сразу по прибытии в них. Это Бангладеш, Восточный Тимор, Камбоджа, Индонезия, Шри-Ланка, Ямайка, Палау, Тимор-Лешти, Тувалу, Мальдивы, Бурунди, Египет, Коморские острова, Намибия, Маршалловы острова, Самоа, Бангладеш, Мадагаскар.

Также в некоторых направлениях существуют возможности оформить электронную визу онлайн за 2-7 дней до поездки. Чтобы пробыть в Южной Корее до 30 дней, требуется предварительное электронное разрешение K-ETA. Индии необходима туристическая e-visa на нужное количество дней. E-visa на 30 дней для исследования Ханоя, Халонга и пляжей нужна во Вьетнаме и для посещения исторических мест и современных городов в Саудовской Аравии.

Для посещения остальных стран вам все же придется получить визу, это:

Австралия,

Австрия,

Алжир,

Ангола,

Афганистан,

Багамские острова,

Бахрейн,

Бельгия,

Белиз,

Бенин,

Бирма (Мьянма),

Болгария,

Боливия,

Ботсвана,

Бруней,

Буркина-Фасо,

Бутан,

Ватикан,

Великобритания,

Венгрия,

Венесуэла,

Габон,

Гайана,

Гана,

Гватемала,

Гвинея-Бисау,

Гвинейская Республика,

Германия,

Гондурас,

Греция,

Гренада,

Дания,

Джибути,

Доминика,

Египет,

Зимбабве,

Израиль,

Иордания,

Ирак,

Ирландия,

Исландия,

Испания,

Италия,

Йемен,

Кабо-Верде,

Камерун,

Канада,

Кения,

Кипр,

Кирибати,

Конго,

Конго-Киншаса,

Коста-Рика,

Кот-д’Ивуар,

Куба,

Кувейт,

Лаос,

Латвия,

Лесото,

Либерия,

Ливан,

Ливия,

Литва,

Лихтенштейн,

Люксембург,

Мавритания,

Малави,

Мали,

Мальта,

Мексика,

Мозамбик,

Монако,

Науру,

Непал,

Нигер,

Нигерия,

Нидерланды,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Пакистан,

Панама,

Папуа-Новая Гвинея,

Парагвай,

Перу,

Польша,

Португалия,

Руанда,

Румыния,

Самоа,

Сан-Томе,

Принсипи,

Северная Македония,

Сенегал,

Сент-Люсия,

Сингапур,

Сирия,

Словакия,

Словения,

Соломоновы острова,

Сомали,

Судан,

Суринам,

США,

Сьерра-Леоне,

Танзания,

Тринидад,

Тобаго,

Туркменистан,

Уганда,

Уругвай,

Финляндия,

Франция,

Хорватия,

ЦАР,

Чад,

Черногория,

Чехия,

Чили,

Швейцария,

Швеция,

Экваториальная Гвинея,

Эль-Сальвадор,

Эритрея,

Эсватини,

Эстония,

Эфиопия,

ЮАР,

Южный Судан,

Япония.

Отдых за границей набирает популярность среди казахстанцев, и все больше туристов выбирают страны Юго-Восточной Азии. По словам экспертов в сфере туризма и представителей туристических компаний, с прошлого года особую популярность среди казахстанцев набрал Вьетнам. Такой рост интереса объясняется запуском прямых авиарейсов из Казахстана, а также доступными ценами в сочетании с качественным сервисом.