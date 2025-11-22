В какие страны казахстанцам не нужна виза
Посетить иностранное государство казахстанцы могут в зависимости от цели визита по дипломатическому, служебному паспорту или просто паспорту гражданина страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
Рассмотрим последний вариант, когда человек отправляется за рубеж в гости или для отдыха. В подобном случае есть ряд стран, посещение которых не требует визы. Самое долгое время пребывания без визы возможно в Грузии — в течение одного года.
Без виз до 90 дней казахстанца могут находиться в Албании, Колумбии, Азербайджане, Беларуси, Монголии, России, Сент-Китсе и Невисе, Бразилии, Гаити, Косово, Молдове, Украине, Аргентине, Эквадоре, Намибии, Гамбии, Сент-Винсенте и Гренадины. В Турцию и Тунис вы можете поехать без визы и находиться там до 90 дней в течение 180 дней. Это значит, что за полгода вы можете несколько раз покидать эту страну и вновь возвращаться, а дни пребывания будут суммироваться. Когда число их окажется 90, въезд без визы будет закрыт.
Без виз до 30 дней возможно посещение Боснии и Герцеговины, Бразилии, Вьетнама, Катара, Китая, Малайзии, Мальдив, ОАЭ, Сейшельских островов, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Филиппин, Южной Кореи, Доминиканской Республики, Ямайки, Вануату, Микронезии, Тонгу, Омана. В Марокко можете пробыть 30 дней из 180.
Без виз до 14 дней вас пустят в Гонконг и Иран.
До 180 дней — в Армению, Антигуа и Барбуду.
Барбадос без виз примет вас до 28 дней, Острова Кука — до 31 дня, Таиланд — до 60 дней.
Некоторые страны требуют обзавестись визами сразу по прибытии в них. Это Бангладеш, Восточный Тимор, Камбоджа, Индонезия, Шри-Ланка, Ямайка, Палау, Тимор-Лешти, Тувалу, Мальдивы, Бурунди, Египет, Коморские острова, Намибия, Маршалловы острова, Самоа, Бангладеш, Мадагаскар.
Также в некоторых направлениях существуют возможности оформить электронную визу онлайн за 2-7 дней до поездки. Чтобы пробыть в Южной Корее до 30 дней, требуется предварительное электронное разрешение K-ETA. Индии необходима туристическая e-visa на нужное количество дней. E-visa на 30 дней для исследования Ханоя, Халонга и пляжей нужна во Вьетнаме и для посещения исторических мест и современных городов в Саудовской Аравии.
Для посещения остальных стран вам все же придется получить визу, это:
- Австралия,
- Австрия,
- Алжир,
- Ангола,
- Афганистан,
- Багамские острова,
- Бахрейн,
- Бельгия,
- Белиз,
- Бенин,
- Бирма (Мьянма),
- Болгария,
- Боливия,
- Ботсвана,
- Бруней,
- Буркина-Фасо,
- Бутан,
- Ватикан,
- Великобритания,
- Венгрия,
- Венесуэла,
- Габон,
- Гайана,
- Гана,
- Гватемала,
- Гвинея-Бисау,
- Гвинейская Республика,
- Германия,
- Гондурас,
- Греция,
- Гренада,
- Дания,
- Джибути,
- Доминика,
- Египет,
- Зимбабве,
- Израиль,
- Иордания,
- Ирак,
- Ирландия,
- Исландия,
- Испания,
- Италия,
- Йемен,
- Кабо-Верде,
- Камерун,
- Канада,
- Кения,
- Кипр,
- Кирибати,
- Конго,
- Конго-Киншаса,
- Коста-Рика,
- Кот-д’Ивуар,
- Куба,
- Кувейт,
- Лаос,
- Латвия,
- Лесото,
- Либерия,
- Ливан,
- Ливия,
- Литва,
- Лихтенштейн,
- Люксембург,
- Мавритания,
- Малави,
- Мали,
- Мальта,
- Мексика,
- Мозамбик,
- Монако,
- Науру,
- Непал,
- Нигер,
- Нигерия,
- Нидерланды,
- Новая Зеландия,
- Норвегия,
- Пакистан,
- Панама,
- Папуа-Новая Гвинея,
- Парагвай,
- Перу,
- Польша,
- Португалия,
- Руанда,
- Румыния,
- Самоа,
- Сан-Томе,
- Принсипи,
- Северная Македония,
- Сенегал,
- Сент-Люсия,
- Сингапур,
- Сирия,
- Словакия,
- Словения,
- Соломоновы острова,
- Сомали,
- Судан,
- Суринам,
- США,
- Сьерра-Леоне,
- Танзания,
- Тринидад,
- Тобаго,
- Туркменистан,
- Уганда,
- Уругвай,
- Финляндия,
- Франция,
- Хорватия,
- ЦАР,
- Чад,
- Черногория,
- Чехия,
- Чили,
- Швейцария,
- Швеция,
- Экваториальная Гвинея,
- Эль-Сальвадор,
- Эритрея,
- Эсватини,
- Эстония,
- Эфиопия,
- ЮАР,
- Южный Судан,
- Япония.
Отдых за границей набирает популярность среди казахстанцев, и все больше туристов выбирают страны Юго-Восточной Азии. По словам экспертов в сфере туризма и представителей туристических компаний, с прошлого года особую популярность среди казахстанцев набрал Вьетнам. Такой рост интереса объясняется запуском прямых авиарейсов из Казахстана, а также доступными ценами в сочетании с качественным сервисом.