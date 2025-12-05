Антониу Кошта поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием

— За последние десять лет Европейский Союз стал для Казахстана крупнейшим торговым партнером и зарубежным инвестором. В то же время Казахстан, который вышел на третье место по поставкам нефти и урана, играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы. Очевидно, что сегодня мы вступаем в новый этап укрепления наших отношений и развития экономических связей, — сказал Президент Европейского Совета.

Антониу Кошта подчеркнул, что Европейский Союз и Казахстан разделяют общее видение мира, опирающееся на приверженность мультилатерализму и международному порядку, в основе которого лежат ценности, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций.



По его словам, именно эти принципы лежат в основе усилий по обеспечению безопасности, стабильности и процветания во всем мире.



Как далее отметил Антониу Кошта, сотрудничество со странами Центральной Азии является важным элементом развития и практического продвижения отношений в современном многостороннем мире. В этом контексте он высоко оценил личные усилия Президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению мира на Кавказе. По его мнению, обеспечение безопасности в регионе открывает новые возможности для развития Транскаспийского коридора, который соединит Европу через Кавказ и Черное море.



В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов взаимодействия, при этом особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах транспорта и логистики, цифровизации, энергетики, критических минералов, сельского хозяйства и других перспективных направлений.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретил Антониу Кошту в Акорде, где состоялись переговоры.

Глава государства высоко оценил результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС — Казахстан».