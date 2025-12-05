РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:12, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Антониу Кошта поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием

    По итогам переговоров с Президентом Казахстана Президент Европейского Совета Антониу Кошта отметил высокую динамику казахско-европейского взаимодействия и заявил о готовности ЕС к дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Антониу кошта
    Фото: Акорда
    — За последние десять лет Европейский Союз стал для Казахстана крупнейшим торговым партнером и зарубежным инвестором. В то же время Казахстан, который вышел на третье место по поставкам нефти и урана, играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы. Очевидно, что сегодня мы вступаем в новый этап укрепления наших отношений и развития экономических связей, — сказал Президент Европейского Совета.

    Антониу Кошта подчеркнул, что Европейский Союз и Казахстан разделяют общее видение мира, опирающееся на приверженность мультилатерализму и международному порядку, в основе которого лежат ценности, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций.

    По его словам, именно эти принципы лежат в основе усилий по обеспечению безопасности, стабильности и процветания во всем мире.

    Как далее отметил Антониу Кошта, сотрудничество со странами Центральной Азии является важным элементом развития и практического продвижения отношений в современном многостороннем мире. В этом контексте он высоко оценил личные усилия Президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению мира на Кавказе. По его мнению, обеспечение безопасности в регионе открывает новые возможности для развития Транскаспийского коридора, который соединит Европу через Кавказ и Черное море.

    В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов взаимодействия, при этом особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах транспорта и логистики, цифровизации, энергетики, критических минералов, сельского хозяйства и других перспективных направлений.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев встретил Антониу Кошту в Акорде, где состоялись переговоры. 

    Глава государства высоко оценил результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС — Казахстан». 

    Касым-Жомарт Токаев Президент Президент Казахстана Евросоюз Сотрудничество
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
