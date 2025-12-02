РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:01, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Премьер-министр РК обратился к отечественным фармпроизводителям

    На фоне изменений в системе ценообразования на лекарства Премьер-министр РК Олжас Бектенов обратился к отечественным фармпроизводителям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фармацевтика
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    По его словам, новая цифровая система установила единые правила для всех участников фармацевтического рынка.

    Снижение закупочных цен на препараты в текущем году позволило государству сэкономить свыше 36 млрд тенге, которые будут направлены на дополнительное лекарственное обеспечение населения. 

    — Понятно, что снижение закупочных цен не нравится производителям и поставщикам, но мы должны руководствоваться интересами наших граждан. Закуп лекарств будет производиться по справедливой цене. Хочу обратиться к отечественным фармпроизводителям, что мы и дальше будем вас поддерживать. Пусть в этом никто не сомневается, — сказал Олжас Бектенов. 

    Однако глава Правительства подчеркнул, что меры господдержки будут оказываться только добросовестным участникам рынка, поставляющим качественную медицинскую продукцию и не завышающим искусственно цены.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане снизились цены на некоторые лекарства.

