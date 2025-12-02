Премьер-министр РК обратился к отечественным фармпроизводителям
На фоне изменений в системе ценообразования на лекарства Премьер-министр РК Олжас Бектенов обратился к отечественным фармпроизводителям, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, новая цифровая система установила единые правила для всех участников фармацевтического рынка.
Снижение закупочных цен на препараты в текущем году позволило государству сэкономить свыше 36 млрд тенге, которые будут направлены на дополнительное лекарственное обеспечение населения.
— Понятно, что снижение закупочных цен не нравится производителям и поставщикам, но мы должны руководствоваться интересами наших граждан. Закуп лекарств будет производиться по справедливой цене. Хочу обратиться к отечественным фармпроизводителям, что мы и дальше будем вас поддерживать. Пусть в этом никто не сомневается, — сказал Олжас Бектенов.
Однако глава Правительства подчеркнул, что меры господдержки будут оказываться только добросовестным участникам рынка, поставляющим качественную медицинскую продукцию и не завышающим искусственно цены.
Ранее сообщалось, что в Казахстане снизились цены на некоторые лекарства.