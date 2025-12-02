Премьер-министр РК обратился к отечественным фармпроизводителям

По его словам, новая цифровая система установила единые правила для всех участников фармацевтического рынка.

Снижение закупочных цен на препараты в текущем году позволило государству сэкономить свыше 36 млрд тенге, которые будут направлены на дополнительное лекарственное обеспечение населения.

— Понятно, что снижение закупочных цен не нравится производителям и поставщикам, но мы должны руководствоваться интересами наших граждан. Закуп лекарств будет производиться по справедливой цене. Хочу обратиться к отечественным фармпроизводителям, что мы и дальше будем вас поддерживать. Пусть в этом никто не сомневается, — сказал Олжас Бектенов.

Однако глава Правительства подчеркнул, что меры господдержки будут оказываться только добросовестным участникам рынка, поставляющим качественную медицинскую продукцию и не завышающим искусственно цены.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снизились цены на некоторые лекарства.