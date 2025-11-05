РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:26, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане снизились цены на некоторые лекарства

    На фармацевтическом рынке Казахстана наблюдается снижение цен на ряд лекарственных средств, находящихся под государственным регулированием, передает агентство Kazinform.

    пп
    Фото: pexels

    Как сообщает Министерство здравоохранения, изменения связаны с реализацией обновленного механизма ценообразования, направленного на повышение прозрачности и предсказуемости формирования стоимости препаратов.

    — Предельные цены утверждены на 4 994 торговых наименования лекарственных средств. Еще 1 707 безрецептурных препаратов выведены из государственного регулирования и реализуются по рыночным ценам при постоянном мониторинге со стороны уполномоченного органа.

    Министерством проведен мониторинг цен на лекарства в 20 регионах страны. Проверены 50 наиболее востребованных препаратов: противовирусные, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые и препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

    — По результатам анализа в сентябре текущего года по сравнению с июнем отмечено снижение цен на 34% позиций (в среднем на 7,8%), в октябре — на 50% позиций (в среднем на 11,1%). Наиболее выраженное снижение зафиксировано по препаратам Гепар комп. Хеель, Ревмоксикам®, Цефяпс, ВАЛМАК-Н, Зитмак®. Указанные лекарственные средства занимают значительное место в структуре потребления и применяются при лечении широкого спектра заболеваний, — сообщили в Минздраве.

    В ведомстве отметили, что о случаях нарушений при реализации лекарственных средств можно сообщить через мобильные приложения DariKZ и Naqty Оnim, а также обратившись в региональные департаменты КМФК.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане вводят новые правила ценообразования лекарственных препаратов. 

    Какие лекарства чаще всего покупают казахстанцы — читайте здесь.

    Теги:
    Аптеки Цена Фармацевтика Лекарства Минздрав РК
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают