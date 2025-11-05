В Казахстане снизились цены на некоторые лекарства

Как сообщает Министерство здравоохранения, изменения связаны с реализацией обновленного механизма ценообразования, направленного на повышение прозрачности и предсказуемости формирования стоимости препаратов.

— Предельные цены утверждены на 4 994 торговых наименования лекарственных средств. Еще 1 707 безрецептурных препаратов выведены из государственного регулирования и реализуются по рыночным ценам при постоянном мониторинге со стороны уполномоченного органа.

Министерством проведен мониторинг цен на лекарства в 20 регионах страны. Проверены 50 наиболее востребованных препаратов: противовирусные, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые и препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

— По результатам анализа в сентябре текущего года по сравнению с июнем отмечено снижение цен на 34% позиций (в среднем на 7,8%), в октябре — на 50% позиций (в среднем на 11,1%). Наиболее выраженное снижение зафиксировано по препаратам Гепар комп. Хеель, Ревмоксикам®, Цефяпс, ВАЛМАК-Н, Зитмак®. Указанные лекарственные средства занимают значительное место в структуре потребления и применяются при лечении широкого спектра заболеваний, — сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что о случаях нарушений при реализации лекарственных средств можно сообщить через мобильные приложения DariKZ и Naqty Оnim, а также обратившись в региональные департаменты КМФК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вводят новые правила ценообразования лекарственных препаратов.

