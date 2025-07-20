Какие лекарства чаще всего покупают казахстанцы — ответ Минздрава

Как сообщили в ведомстве, после введение обязательной маркировки движение каждой упаковки можно отследить — от производства до продажи. Это позволило анализировать реальные данные о том, когда и какие препараты покупают казахстанцы.

Самым продаваемым маркированным препаратом является парацетамол — реализовано почти 3 млн упаковок. Далее по количеству продаж лидируют хлорид натрия, этиловый спирт, ацетилсалициловая кислота и Цитрамон П.

— Всего за год промаркированы 417 млн упаковок лекарственных средств, что составляет более 60% рынка. Среди них 252 млн — импортные препараты, 165 млн упаковок произведено в Казахстане, — сообщили в Минздраве.

Согласно данным системы Единого операторамаркировки и прослеживаемости товаров Tañba, наибольший спрос приходится на середину недели. Чаще всего казахстанцы приобретают лекарства во вторник и среду.

Ближе к выходным спрос снижается и достигает минимума в воскресенье, в течение всего года этот день остается самым «тихим» по продажам. Затем цикл повторяется — с понедельника спрос начинает расти, достигая пика в середине недели.

По данным министерства, во всех регионах страны за год реализовано 107 млн единиц лекарственных средств. Больше всего маркированных препаратов за год продано в городе Алматы — 14,1 млн упаковок.

На втором месте Карагандинская область — 9,2 млн упаковок, на третьем — Шымкент — 4,9 млн. В столице за все время реализовано — 4,1 млн препаратов.

Напомним, в июле 2025 года исполнился год с начала введения обязательной цифровой маркировки лекарственных средств в Казахстане.

Что изменилось на лекарственном рынке Казахстана — в материале агентства Kazinform.