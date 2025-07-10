Что изменилось на лекарственном рынке Казахстана с внедрением маркировки

За этот период в стране промаркированы 417 млн упаковок лекарственных средств:

252 млн упаковок — импортные препараты

165 млн — отечественные препараты

107 млн маркированных препаратов уже проданы.

В целом на рынке более 60% лекарств уже имеют код Data Matrix.

Как заявляют в ведомстве, уникальный код Data Matrix на каждой упаковке гарантирует достоверность происхождения товара, исключая возможность ввоза фальсификата или контрафакта.

— Маркировка позволяет исключить двойной учет, нелегальный ввоз и дает возможность отслеживать остатки в режиме реального времени, что позволяет сократить логистические и административные ошибки. Введение маркировки также усилило эффективность реализации программы «Социальный кошелек» Министерства здравоохранения РК — цифрового инструмента, предназначенного для адресной выдачи лекарств, приобретаемых в рамках ГОБМП и ОСМС, — отметили в Министерстве здравоохранения РК.

В системе Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров «Tañba» зарегистрированы 19 отечественных производителей лекарств, более 120 иностранных производителей, свыше 300 импортеров и дистрибьюторов, более 3,5 тыс. медицинских организаций, 1,8 тыс. поставщиков Фонда медстрахования, а также более 4,5 тыс. аптечных субъектов.

Система маркировки обеспечивает:

точную идентификацию отпущенного по рецепту препарата;

предотвращает двойной отпуск и неправомерное списание одного и того же лекарства;

делает прозрачным расходование бюджетных средств;

позволяет анализировать, какие препараты наиболее востребованы в рамках программ СК-Фармация и ФСМС.

Напомним, каждый казахстанец может проверить подлинность лекарства, отсканировав код Data Matrix в приложении Naqty Onim. Если препарат, произведенный после 1 июля 2024 года, не имеет маркировки или код не считывается — можно оставить обращение прямо в приложении.

Ранее в Минздраве рассказали о том, на какой стадии находится процесс по маркировке лекарств.