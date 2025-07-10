РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Что изменилось на лекарственном рынке Казахстана с внедрением маркировки

    В июле 2025 года исполняется год с начала введения обязательной цифровой маркировки лекарственных средств в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Маркировка лекарств
    Фото: Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

    За этот период в стране промаркированы 417 млн упаковок лекарственных средств:

    • 252 млн упаковок — импортные препараты
    • 165 млн — отечественные препараты
    • 107 млн маркированных препаратов уже проданы.

    В целом на рынке более 60% лекарств уже имеют код Data Matrix.

    Как заявляют в ведомстве, уникальный код Data Matrix на каждой упаковке гарантирует достоверность происхождения товара, исключая возможность ввоза фальсификата или контрафакта.

    — Маркировка позволяет исключить двойной учет, нелегальный ввоз и дает возможность отслеживать остатки в режиме реального времени, что позволяет сократить логистические и административные ошибки. Введение маркировки также усилило эффективность реализации программы «Социальный кошелек» Министерства здравоохранения РК — цифрового инструмента, предназначенного для адресной выдачи лекарств, приобретаемых в рамках ГОБМП и ОСМС, — отметили в Министерстве здравоохранения РК.

    В системе Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров «Tañba» зарегистрированы 19 отечественных производителей лекарств, более 120 иностранных производителей, свыше 300 импортеров и дистрибьюторов, более 3,5 тыс. медицинских организаций, 1,8 тыс. поставщиков Фонда медстрахования, а также более 4,5 тыс. аптечных субъектов.

    Система маркировки обеспечивает:

    • точную идентификацию отпущенного по рецепту препарата;
    • предотвращает двойной отпуск и неправомерное списание одного и того же лекарства;
    • делает прозрачным расходование бюджетных средств;
    • позволяет анализировать, какие препараты наиболее востребованы в рамках программ СК-Фармация и ФСМС.

    Напомним, каждый казахстанец может проверить подлинность лекарства, отсканировав код Data Matrix в приложении Naqty Onim. Если препарат, произведенный после 1 июля 2024 года, не имеет маркировки или код не считывается — можно оставить обращение прямо в приложении.

    Ранее в Минздраве рассказали о том, на какой стадии находится процесс по маркировке лекарств.

    Теги:
    Здравоохранение Закон и право Лекарства Минздрав РК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают