Маркировка лекарств в Казахстане начнется с препаратов, произведенных с 1 июля

Обязательная маркировка лекарственных средств в Казахстане будет внедряться только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года. Об этом стало известно на совещании в Правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Соответствующие изменения сейчас вносятся в постановление Правительства от 10 сентября 2020 года. Это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки.

Фото: Рrimeminister.kz

Как сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, по состоянию на 1 июня из 383 оптовых складов 287 оснащены необходимым оборудованием. Проверочные выезды в 15 регионов уже состоялись. В ближайшее время будут затронуты оставшиеся 5.

В целом по стране наблюдается положительная динамика внедрения цифровой маркировки: официальный (выявленный) импорт обуви в Казахстан вырос с 39,5 млн пар в 2019 году до 54,5 млн пар в 2023 году. Практически на три года бизнесу был предоставлен переходный период для маркировки остатков обуви (с 1 ноября 2021 года по 1 июня 2024 года).

В то же время, учитывая недостаточную готовность таможенных складов для проведения маркировки обуви, Министерству промышленности и строительства поручено проработать вопрос разрешения маркировки обуви на собственных складах импортеров.

Также на совещании были заслушаны профильные министерства по проведению анализа регуляторного воздействия при маркировке ювелирных изделий.