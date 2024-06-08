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    10:16, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Маркировка лекарств в Казахстане начнется с препаратов, произведенных с 1 июля

    лекарства, таблетки, здоровье
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Обязательная маркировка лекарственных средств в Казахстане будет внедряться только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года. Об этом стало известно на совещании в Правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Соответствующие изменения сейчас вносятся в постановление Правительства от 10 сентября 2020 года. Это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки.

    Маркировка лекарств в Казахстане начнется с препаратов, произведенных с 1 июля
    Фото: Рrimeminister.kz

    Как сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, по состоянию на 1 июня из 383 оптовых складов 287 оснащены необходимым оборудованием. Проверочные выезды в 15 регионов уже состоялись. В ближайшее время будут затронуты оставшиеся 5.

    В целом по стране наблюдается положительная динамика внедрения цифровой маркировки: официальный (выявленный) импорт обуви в Казахстан вырос с 39,5 млн пар в 2019 году до 54,5 млн пар в 2023 году. Практически на три года бизнесу был предоставлен переходный период для маркировки остатков обуви (с 1 ноября 2021 года по 1 июня 2024 года).

    В то же время, учитывая недостаточную готовность таможенных складов для проведения маркировки обуви, Министерству промышленности и строительства поручено проработать вопрос разрешения маркировки обуви на собственных складах импортеров.

    Также на совещании были заслушаны профильные министерства по проведению анализа регуляторного воздействия при маркировке ювелирных изделий.

    Маркировка лекарств в Казахстане начнется с препаратов, произведенных с 1 июля
    Фото: Рrimeminister.kz

     

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Правительство РК Промышленность Министерство промышленности и строительства Экономика Минздрав РК
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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