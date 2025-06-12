Лекарства станут доступнее: в Казахстане вводят новые правила ценообразования

Под председательством заместителя Премьер-министра РК Ермека Кошербаева состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам реформирования системы лекарственного обеспечения. Поводом для обсуждения стали результаты государственного аудита, проведенного Высшей аудиторской палатой (ВАП).

В совещании приняли участие министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, представители Администрации Президента, Высшей аудиторской палаты, Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Агентства по противодействию коррупции.

Аудиторская проверка выявила многочисленные нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами — от регистрации и производства до их отпуска пациентам. Среди зафиксированных проблем — слабые места в системе ценообразования, недостаточный контроль качества медикаментов, несвоевременное обновление протоколов лечения. Особое внимание было уделено вопросам фармаконадзора и эффективности отраслевых разработок.

Ермек Кошербаев отметил, что выявленные системные нарушения требуют немедленного и решительного реагирования.

— Мы не вправе допускать неэффективного использования бюджетных средств, перебоев в поставках и рисков, связанных с применением некачественных препаратов. Все выявленные нарушения требуют не просто оценки, а конкретной правовой и управленческой реакции. Обеспечение населения надежными и доступными лекарствами — задача первоочередной важности, и здесь недопустимы отсрочки, — подчеркнул вице-премьер.

В продолжение обсуждения Акмарал Альназарова представила первоочередные меры для устранения выявленных нарушений. Новый комплекс решений ориентирован на повышение доступности медикаментов, включая:

снижение предельных цен на лекарства;

переход на электронный формат закупок;

упрощение выхода новых препаратов на рынок Казахстана;

внедрение персонифицированного учета пациентов;

создание отделений госпитальной фармации.

Министр подробно остановилась на механизме ценообразования.

— Новый порядок регулирования предельных цен распространяется как на препараты, входящие в государственные бесплатные программы ГОБМП и ОСМС, так и на лекарства, реализуемые через оптово-розничную сеть. Для бесплатного перечня, предназначенного для амбулаторного и стационарного лечения, предусмотрено снижение цен до 19%, в розничной аптечной сети — до 30%, — сообщила Акмарал Альназарова.

Пересмотр подходов к ценообразованию должен сделать препараты более доступными как в рамках бесплатного лекарственного перечня, так и на рынке в целом.

Отдельно была освещена реализация цифровой системы маркировки лекарственных средств. На сегодняшний день промаркировано более 366 млн упаковок, изъято из оборота свыше 80 млн. Эта система охватывает всех ключевых участников фармацевтического рынка, позволяя отслеживать путь каждой упаковки на всех этапах движения и надежно защищать потребителей от подделок.

Как сообщили в Правительстве, в числе других инициатив — запуск пилотного проекта совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, направленного на ускоренную регистрацию лекарственных препаратов. Новый регламент позволяет сократить сроки регистрации до 100 дней при полном соблюдении требований к экспертизе, ценообразованию и включению в национальный лекарственный формуляр.

Ранее депутат Мажилиса Марат Башимов заявил о бесконтрольности процесса закупа лекарственных средств со стороны Министерства здравоохранения.