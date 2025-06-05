«Фармацевтическая мафия»: депутат заявил о бесконтрольных закупках лекарств в Казахстане

— Государственная политика по лекарственному обеспечению — это прямая компетенция Министерства здравоохранения. Формирование методологии ценообразования на лекарства и утверждение предъявленных цен также относятся к вопросу министерства. Это также вопросы национальной безопасности, потому что касается общества, — отметил Марат Башимов.

По его словам, ВАП отметила существенные недостатки в ценообразовании на лекарственные препараты. В частности, из топ-15 наиболее закупаемых препаратов компанией «СК-Фармация», цены на многие превышали рыночные на 30% и более.

— Так, при предельной цене 1 146 000 тенге, стоимость закупленного на единицу раствора Stellar составила 1 млн, когда в аптеках его продают по 137 500 тенге, превышение цены составило 633%. Вдумайтесь, уважаемые депутаты, это же ужас какой. Сразу вопросы возникают — коррупция, завышение, все эти вещи, которые называют фармацевтической мафией, фармацевтической организованной преступной группой, — заявил депутат.

Он также сообщил, что, по оценке ВАП, возможные потери бюджета при закупке топ-15 препаратов в 2024 году могут составляют 36 млрд тенге.

Вице-министр здравоохранения Ардак Амангельдиев не согласился с обвинениями. Минздрав оспорил выводы ВАП и уже направил досудебную претензию.