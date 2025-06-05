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    18:07, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    «Фармацевтическая мафия»: депутат заявил о бесконтрольных закупках лекарств в Казахстане

    Депутат Мажилиса Марат Башимов заявил о бесконтрольности процесса закупа лекарственных средств со стороны Министерства здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Марат Башимов
    Фото: parlam.kz

    — Государственная политика по лекарственному обеспечению — это прямая компетенция Министерства здравоохранения. Формирование методологии ценообразования на лекарства и утверждение предъявленных цен также относятся к вопросу министерства. Это также вопросы национальной безопасности, потому что касается общества, — отметил Марат Башимов.

    По его словам, ВАП отметила существенные недостатки в ценообразовании на лекарственные препараты. В частности, из топ-15 наиболее закупаемых препаратов компанией «СК-Фармация», цены на многие превышали рыночные на 30% и более.

    — Так, при предельной цене 1 146 000 тенге, стоимость закупленного на единицу раствора Stellar составила 1 млн, когда в аптеках его продают по 137 500 тенге, превышение цены составило 633%. Вдумайтесь, уважаемые депутаты, это же ужас какой. Сразу вопросы возникают — коррупция, завышение, все эти вещи, которые называют фармацевтической мафией, фармацевтической организованной преступной группой, — заявил депутат. 

    Он также сообщил, что, по оценке ВАП, возможные потери бюджета при закупке топ-15 препаратов в 2024 году могут составляют 36 млрд тенге.

    Вице-министр здравоохранения Ардак Амангельдиев не согласился с обвинениями. Минздрав оспорил выводы ВАП и уже направил досудебную претензию.

    — Вот сравнительный анализ, на который вы сейчас опираетесь — сравнили лекарство, которые пришло официально со всеми подтверждающими документами, сертификатами происхождения в сеть медорганизации с лекарством, которое потенциально может быть находиться в какой-то интернет-аптеке. При этом, цены сравниваются без закупа, без подтверждения фактов, с грубейшим нарушением правил и процедур проведения аудита. Недостоверное сравнение вообще сделано, — заявил он.

     

    Теги:
    Фармацевтика Парламент Лекарства Цены и тарифы Мажилис Минздрав РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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