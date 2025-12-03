РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:50, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские шпажисты вошли в десятку лучших на юниорском этапе Кубка мира

    Юниорская команда Казахстана по фехтованию на шпаге выступила на этапе Кубка мира в Гонконге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстанские шпажисты вошли в десятку лучших на юниорском этапе Кубка мира
    Фото: НОК РК

    Лучший результат в нашей сборной показал Нуржан Абжанов. Он финишировал на 22-м месте.

    Берик Орынбасар стал 56-м, Нурмухаммед Балтабай — 61-м, Нариман Уалихан — 71-м, Александр Шешин — 103-м, Жанарбек Жанузаков — 138-м, Анварбек Бауыржан — 179-м.

    В командных соревнованиях Казахстан занял восьмое место.

    Ранее фехтовальщики сборной Казахстана завоевали «золото» Исламиады-2025.                                                                                                                                             

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Фехтование
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают