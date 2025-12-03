21:50, 02 Декабрь 2025 | GMT +5
Казахстанские шпажисты вошли в десятку лучших на юниорском этапе Кубка мира
Юниорская команда Казахстана по фехтованию на шпаге выступила на этапе Кубка мира в Гонконге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Лучший результат в нашей сборной показал Нуржан Абжанов. Он финишировал на 22-м месте.
Берик Орынбасар стал 56-м, Нурмухаммед Балтабай — 61-м, Нариман Уалихан — 71-м, Александр Шешин — 103-м, Жанарбек Жанузаков — 138-м, Анварбек Бауыржан — 179-м.
В командных соревнованиях Казахстан занял восьмое место.
Ранее фехтовальщики сборной Казахстана завоевали «золото» Исламиады-2025.