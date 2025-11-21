20:23, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Фехтовальщики сборной Казахстана завоевали «золото» Исламиады-2025
Сборная Казахстана завоевала очередную золотую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Успеха добилась мужская команда по фехтованию на шпаге.
На первую ступень пьедестала поднялись Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.
В финале наша команда оказалась сильнее Саудовской Аравии. Противостояние завершилось со счетом 45:29.
Ранее Казахстан завоевал две медали на этапе Кубка мира по фехтованию среди юниоров.
Напомним, в октябре этого года в Астане завершился международный турнир по фехтованию на шпаге «Турнир сильнейших». Команда Казахстана завоевала на нем восемь медалей, три из которых являются золотыми.