    20:23, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Фехтовальщики сборной Казахстана завоевали «золото» Исламиады-2025

    Сборная Казахстана завоевала очередную золотую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    р
    Фото: НОК РК

    Успеха добилась мужская команда по фехтованию на шпаге.

    На первую ступень пьедестала поднялись Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.

    В финале наша команда оказалась сильнее Саудовской Аравии. Противостояние завершилось со счетом 45:29.

    Ранее Казахстан завоевал две медали на этапе Кубка мира по фехтованию среди юниоров.

    Напомним, в октябре этого года в Астане завершился международный турнир по фехтованию на шпаге «Турнир сильнейших». Команда Казахстана завоевала на нем восемь медалей, три из которых являются золотыми.

    Гульжан Тасмаганбетова
