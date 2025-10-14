Казахстан завоевал три «золота» на «Турнире сильнейших» по фехтованию

Команда Казахстана завоевала на нем восемь медалей, три из которых являются золотыми.

Первый день

Мужчины

1. Алексей Касаткин (Казахстан)

2. Кирилл Проходов (Казахстан)

3. Эльмир Алимжанов (Казахстан)

Женщины

1. Севара Рахимова (Узбекистан)

2. Шахзода Егамбердиева (Узбекистан)

3. Владислава Андреева (Казахстан)

Второй день

Мужчины

1. Ерлик Сертай (Казахстан)

2. Кирилл Проходов (Казахстан)

3. Эльмир Алимжанов (Казахстан)

Женщины

1. Владислава Андреева (Казахстан)

2. Шахзода Егамбердиева (Узбекистан)

3. Малика Хакимова (Узбекистан).