Казахстан завоевал две медали на этапе Кубка мира по фехтованию среди юниоров

Команда Казахстана завоевала на нем две медали. Обе награды были завоеваны в командных соревнованиях.

У девушек на вторую ступень пьедестала поднялись Кайша Жаныбек, Наргиз Сайдуллаева, Адема Серикбай и Адиля Рсалиной.

Также вторыми стали и парни. Призерами стали Нурмухаммед Жайлыбай, Султан Станбек, Канагат Шерим и Ерхан Караман.

Ранее на ЭКМ среди кадетов Айбар Кайым стал победителем.