14:23, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Казахстан завоевал две медали на этапе Кубка мира по фехтованию среди юниоров
В Ташкенте (Узбекистан) завершился этап Кубка мира по фехтованию на сабле среди юниоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Команда Казахстана завоевала на нем две медали. Обе награды были завоеваны в командных соревнованиях.
У девушек на вторую ступень пьедестала поднялись Кайша Жаныбек, Наргиз Сайдуллаева, Адема Серикбай и Адиля Рсалиной.
Также вторыми стали и парни. Призерами стали Нурмухаммед Жайлыбай, Султан Станбек, Канагат Шерим и Ерхан Караман.
Ранее на ЭКМ среди кадетов Айбар Кайым стал победителем.