16:34, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5
Фехтовальщик Айбар Кайым завоевал «золото» этапа Кубка мира среди кадетов
Представитель команды Казахстана по фехтованию Айбар Кайым стал победителем этапа Кубка мира среди кадетов в Ташкенте (Узбекистан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Казахстанский спортсмен поднялся на первую ступень пьедестала в соревнованиях по фехтованию на сабле.
В финале Кайым со счетом 15-12 одержал победу над Кенде Фодором (Венгрия).
