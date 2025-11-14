РУ
    16:34, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Фехтовальщик Айбар Кайым завоевал «золото» этапа Кубка мира среди кадетов

    Представитель команды Казахстана по фехтованию Айбар Кайым стал победителем этапа Кубка мира среди кадетов в Ташкенте (Узбекистан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фехтовальщик Айбар Кайым завоевал «золото» этапа Кубка мира среди кадетов
    Фото: НОК РК

    Казахстанский спортсмен поднялся на первую ступень пьедестала в соревнованиях по фехтованию на сабле.

    В финале Кайым со счетом 15-12 одержал победу над Кенде Фодором (Венгрия).

    Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал десятое золото на Играх исламской солидности.

