Фехтовальщик Айбар Кайым завоевал «золото» этапа Кубка мира среди кадетов

Казахстанский спортсмен поднялся на первую ступень пьедестала в соревнованиях по фехтованию на сабле.

В финале Кайым со счетом 15-12 одержал победу над Кенде Фодором (Венгрия).

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал десятое золото на Играх исламской солидности.