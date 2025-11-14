РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:30, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал десятое золото на Играх исламской солидности

    Представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал победителем Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Кирилл Герасименко
    Фото: Турар Казангапов/olympic.kz

    В финале мужского одиночного разряда казахстанец встретился с Омаром Ассаром из Египта.

    Герасименко выиграл решающий матч со счётом 4:1, взяв у Ассара реванш.

    Напомним, что Кирилл Герасименко и Омар Ассар сыграли друг против друга в 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). Тогда сильнее оказался египтянин (4:2).

    У Казахстана к текущему моменту 35 медалей: 10 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых. 

    В общекомандном зачете Казахстан вышел на третье место, уступая теперь только Турции (54-25-16) и Узбекистану (15-17-14).

    Ранее казахстанские пловцы завоевали «серебро» Исламиады-2025.

    Теги:
    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
