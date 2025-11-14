Казахстан завоевал десятое золото на Играх исламской солидности
Представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал победителем Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.
В финале мужского одиночного разряда казахстанец встретился с Омаром Ассаром из Египта.
Герасименко выиграл решающий матч со счётом 4:1, взяв у Ассара реванш.
Напомним, что Кирилл Герасименко и Омар Ассар сыграли друг против друга в 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). Тогда сильнее оказался египтянин (4:2).
У Казахстана к текущему моменту 35 медалей: 10 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.
В общекомандном зачете Казахстан вышел на третье место, уступая теперь только Турции (54-25-16) и Узбекистану (15-17-14).
Ранее казахстанские пловцы завоевали «серебро» Исламиады-2025.