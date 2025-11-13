01:37, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5
Казахстанские пловцы завоевали «серебро» Исламиады-2025
Мужская сборная Казахстана по плаванию стала обладателем серебряной медали VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры.
Наша команда (Адильбек Мусин, Глеб Коваленя, Галымжан Балабек, Айбат Мырзамуратов) финишировала второй с результатом 3:23.04 в эстафете 4х100 метров вольным стилем.
- Турция - 3:22.61
- Казахстан - 3:23.04
- Узбекистан - 3:23.82
Ранее мы сообщали о второй золотой медали пловчихи Софьи Сподаренко на Исламиаде, а пловец Адильбек Мусин завоевал три медали Игр исламской солидарности.
В данный момент в копилке сборной Казахстана 34 медали турнира: 9 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.