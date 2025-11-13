Казахстанские пловцы завоевали «серебро» Исламиады-2025

Наша команда (Адильбек Мусин, Глеб Коваленя, Галымжан Балабек, Айбат Мырзамуратов) финишировала второй с результатом 3:23.04 в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Турция - 3:22.61 Казахстан - 3:23.04 Узбекистан - 3:23.82

Ранее мы сообщали о второй золотой медали пловчихи Софьи Сподаренко на Исламиаде, а пловец Адильбек Мусин завоевал три медали Игр исламской солидарности.

В данный момент в копилке сборной Казахстана 34 медали турнира: 9 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.