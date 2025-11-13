РУ
    01:37, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские пловцы завоевали «серебро» Исламиады-2025

    Мужская сборная Казахстана по плаванию стала обладателем серебряной медали VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры.

    Фото: Нұрғали Жұмағазы/olympic.kz

    Наша команда (Адильбек Мусин, Глеб Коваленя, Галымжан Балабек, Айбат Мырзамуратов) финишировала второй с результатом 3:23.04 в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

    1. Турция - 3:22.61
    2. Казахстан - 3:23.04
    3. Узбекистан - 3:23.82

    Ранее мы сообщали о второй золотой медали пловчихи Софьи Сподаренко на Исламиаде, а пловец Адильбек Мусин завоевал три медали Игр исламской солидарности.

    В данный момент в копилке сборной Казахстана 34 медали турнира: 9 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
