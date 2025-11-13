00:05, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5
Пловец Адильбек Мусин завоевал третью медаль Игр исламской солидарности
Лидер национальной команды Казахстана по плаванию Адильбек Мусин стал серебряным призером VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В финальном заплыве на 100 метров баттерфляем среди мужчин наш пловец Адильбек Мусин финишировал вторым с результатом 0:52.73. А его соотечественник Максим Сказобцов занял 4 место, показав время 0:53.57
Елдорбек Усмонов - 0:52.69
Адильбек Мусин - 0:52.73
Джесси Ссууби Ссенгонзи - 0:53.45
Ранее в турнире Адильбек Мусин стал победителем в заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем и в составе команды завоевал «серебро» в комбинированной эстафете 4х100 метров.