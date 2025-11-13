Пловец Адильбек Мусин завоевал третью медаль Игр исламской солидарности

В финальном заплыве на 100 метров баттерфляем среди мужчин наш пловец Адильбек Мусин финишировал вторым с результатом 0:52.73. А его соотечественник Максим Сказобцов занял 4 место, показав время 0:53.57

Елдорбек Усмонов - 0:52.69

Адильбек Мусин - 0:52.73

Джесси Ссууби Ссенгонзи - 0:53.45

Ранее в турнире Адильбек Мусин стал победителем в заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем и в составе команды завоевал «серебро» в комбинированной эстафете 4х100 метров.