РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:05, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пловец Адильбек Мусин завоевал третью медаль Игр исламской солидарности

    Лидер национальной команды Казахстана по плаванию Адильбек Мусин стал серебряным призером VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

    Адильбек Мусин
    Фото: Нургали Жумагазы/olympic.kz

    В финальном заплыве на 100 метров баттерфляем среди мужчин наш пловец Адильбек Мусин финишировал вторым с результатом 0:52.73. А его соотечественник Максим Сказобцов занял 4 место, показав время 0:53.57

    Елдорбек Усмонов - 0:52.69
    Адильбек Мусин - 0:52.73
    Джесси Ссууби Ссенгонзи - 0:53.45

    Ранее в турнире Адильбек Мусин стал победителем в заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем и в составе команды завоевал «серебро» в комбинированной эстафете 4х100 метров.

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают