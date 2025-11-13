РУ
    22:15, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Софья Сподаренко завоевала золотую медаль Исламиады-2025 в плавании

    Казахстанка Софья Сподаренко поднялась на первую ступень пьедестала Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

    Софья Сподаренко
    Фото: Нургали Жумагазы/olympic.kz

    Спортсменка завоевала золотую медаль в плавании. Она стала лучшей на дистанции 100 метров баттерфляем, финишировав с результатом 01:01.66.

    Второе место заняла Дефне Таниг (Турция) — 01:02.05. Третьей на финише была Сехер Кая (Турция) — 01:02.42.

    Это вторая золотая медаль Софьи Сподаренко на Исламиаде, ранее она выиграла решающий заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем.

    Ранее тяжелоатлетка Любовь Ковальчук завоевала «серебро», а тяжелоатлет Артем Антропов — «бронзу» VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
