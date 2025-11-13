РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:20, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские тяжелоатлеты завоевали серебро и бронзу на Исламиаде-2025

    Тяжелоатлетка Любовь Ковальчук завоевала серебро, а тяжелоатлет Артем Антропов — бронзу VI Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры

    Артем Антропов
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

    Представительница сборной Казахстана по тяжелой атлетике Любовь Ковальчук выступала в весовой категории свыше 86 кг и заняла второе место в рывке, показав результат 117 кг.

    Теперь Любовь продолжит борьбу за медали в упражнении «толчок» и в сумме двоеборья.

    Казахстанский тяжелоатлет Артем Антропов. выступая в весовой категории до 110 кг, спортсмен из Караганды показал следующие результаты:
    — рывок — 7-е место (161 кг),
    — толчок — 3-е место (223 кг),
    — сумма двоеборья — 5-е место (384 кг).

    — Для Антропова это не первое успешное выступление в текущем году. Ранее на чемпионате Казахстана среди мужчин и женщин в Костанае он установил три национальных рекорда: два в толчке и один в сумме двоеборья. Тогда спортсмен превзошел прежний рекорд страны (219 кг), подняв последовательно 220 и 231 кг (всего на один килограмм меньше мирового рекорда). В итоге Антропов обновил и общий рекорд Казахстана в двоеборье, подняв 401 кг, — говорится в сообщении. 

    По информации Комитета, на данный момент сборная Казахстана на Исламиаде-2025 завоевала 28 медалей: 8 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых.

    Ранее сообщалось, что сборная Казахстана вошла в тройку лучших в мировом первенстве по стрельбе. 

    Спорт Тяжелая атлетика Саудовская Аравия
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
