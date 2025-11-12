Сборная Казахстана вошла в тройку лучших в мировом первенстве по стрельбе
Женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в командном зачете на дистанции 50 метров из 3 положений на чемпионате мира по пулевой стрельбе из винтовки и пистолета, передает Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РП.
В составе команды — Александра Ле, Елизавета Безрукова и Арина Малиновская.
— Мировое первенство проходит в период с 6 по 18 ноября 2025 года в городе Каир (Египет) под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).
В соревнованиях принимают участие 697 спортсменов из 71 страны мира. Сборная Республики Казахстан представлена 15 сильнейшими стрелками страны, прошедшими отбор по итогам национального рейтинга и республиканских соревнований, — говорится в сообщении.
По информации НОК, золотую медаль завоевал Китай. Второе место осталось за Швейцарией.
Ранее стали известны имена боксеров, которые будут защищать честь Казахстана на финале Кубка мира по боксу.