Сборная Казахстана вошла в тройку лучших в мировом первенстве по стрельбе

В составе команды — Александра Ле, Елизавета Безрукова и Арина Малиновская.

— Мировое первенство проходит в период с 6 по 18 ноября 2025 года в городе Каир (Египет) под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

В соревнованиях принимают участие 697 спортсменов из 71 страны мира. Сборная Республики Казахстан представлена 15 сильнейшими стрелками страны, прошедшими отбор по итогам национального рейтинга и республиканских соревнований, — говорится в сообщении.