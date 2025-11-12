РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сборная Казахстана вошла в тройку лучших в мировом первенстве по стрельбе

    Женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в командном зачете на дистанции 50 метров из 3 положений на чемпионате мира по пулевой стрельбе из винтовки и пистолета, передает Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РП. 

    стрельба. сборная по стрельбе
    Фото: НОК РК

    В составе команды — Александра Ле,  Елизавета Безрукова и Арина Малиновская. 

    — Мировое первенство проходит в период с 6 по 18 ноября 2025 года в городе Каир (Египет) под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).
    В соревнованиях принимают участие 697 спортсменов из 71 страны мира. Сборная Республики Казахстан представлена 15 сильнейшими стрелками страны, прошедшими отбор по итогам национального рейтинга и республиканских соревнований, — говорится в сообщении.

    По информации НОК, золотую медаль завоевал Китай. Второе место осталось за Швейцарией.

    Ранее стали известны имена боксеров, которые будут защищать честь Казахстана на финале Кубка мира по боксу. 

    Теги:
    Спорт Казахстан Стрельба Египет
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают