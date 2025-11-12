Казахстан назвал состав на финал Кубка мира по боксу
Стали известны имена боксеров, которые будут защищать честь Казахстана на финале Кубка мира по боксу, передает Kazinform.
Итоговый этап Кубка мира, организуемый международной федерацией World Boxing, состоится с 16 по 20 ноября в индийской столице Нью-Дели. Мероприятие подведет итоги сезона в любительском боксе.
Тренерские штабы мужской и женской сборных Казахстана определились с именами боксеров, которые выступят в Нью-Дели.
В мужских соревнрваниях выступит 8 казахстанцев, а в женских — 5. При этом, триумфаторы чемпионата мира 2025 года пропустят Кубок мира.
Таким образом, страну в финале Кубка мира представят:
Мужчины
50 кг Нурзат Онгаров
55 кг — Нурсултан Алтынбек
70 кг — Нурбек Мурсал
75 кг — Аман Конысбеков
80 кг — Санжарали Бегалиев
85 кг — Султанбек Айбарулы
90 кг — Бекзат Танатар
свыше 90 кг — Даниял Сапарбай
Женщины
48 кг — Акбота Болат
51 кг — Жансая Рахымберди
57 кг — Улжан Сарсенбек
80 кг — Диана Магауияева
свыше 80 кг — Асель Токтасын
Отметим, что в ноябре в любительском боксе сомтоится еще одно ожидаемое событие — Всемирный боксерский конгресс, который пройдет 23 ноября в Риме (Италия). В ходе него пройдут выборы президента, вице-президента и двух членов Совета директоров World Boxing. Одним из кандидатов на эти посты является казахстанский легендарныц боксер, экс-чемпион мира Геннадий Головкин.