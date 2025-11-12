РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:10, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан назвал состав на финал Кубка мира по боксу

    Стали известны имена боксеров, которые будут защищать честь Казахстана на финале Кубка мира по боксу, передает Kazinform.

    бокс
    Фото: freepik.com

    Итоговый этап Кубка мира, организуемый международной федерацией World Boxing, состоится с 16 по 20 ноября в индийской столице Нью-Дели. Мероприятие подведет итоги сезона в любительском боксе.

    Тренерские штабы мужской и женской сборных Казахстана определились с именами боксеров, которые выступят в Нью-Дели. 
    В мужских соревнрваниях выступит 8 казахстанцев, а в женских — 5. При этом, триумфаторы чемпионата мира 2025 года пропустят Кубок мира.

    Таким образом, страну в финале Кубка мира представят:

    Мужчины

    50 кг Нурзат Онгаров

    55 кг — Нурсултан Алтынбек
    70 кг — Нурбек Мурсал
    75 кг — Аман Конысбеков
    80 кг — Санжарали Бегалиев
    85 кг — Султанбек Айбарулы
    90 кг — Бекзат Танатар
    свыше 90 кг — Даниял Сапарбай

    Женщины

    48 кг — Акбота Болат
    51 кг — Жансая Рахымберди
    57 кг — Улжан Сарсенбек
    80 кг — Диана Магауияева
    свыше 80 кг — Асель Токтасын

    Отметим, что в ноябре в любительском боксе сомтоится еще одно ожидаемое событие — Всемирный боксерский конгресс, который пройдет 23 ноября в Риме (Италия). В ходе него пройдут выборы президента, вице-президента и двух членов Совета директоров World Boxing. Одним из кандидатов на эти посты является казахстанский легендарныц боксер, экс-чемпион мира Геннадий Головкин.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают