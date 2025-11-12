Казахстан назвал состав на финал Кубка мира по боксу

Итоговый этап Кубка мира, организуемый международной федерацией World Boxing, состоится с 16 по 20 ноября в индийской столице Нью-Дели. Мероприятие подведет итоги сезона в любительском боксе.

Тренерские штабы мужской и женской сборных Казахстана определились с именами боксеров, которые выступят в Нью-Дели.

В мужских соревнрваниях выступит 8 казахстанцев, а в женских — 5. При этом, триумфаторы чемпионата мира 2025 года пропустят Кубок мира.

Таким образом, страну в финале Кубка мира представят:

Мужчины

50 кг Нурзат Онгаров

55 кг — Нурсултан Алтынбек

70 кг — Нурбек Мурсал

75 кг — Аман Конысбеков

80 кг — Санжарали Бегалиев

85 кг — Султанбек Айбарулы

90 кг — Бекзат Танатар

свыше 90 кг — Даниял Сапарбай

Женщины

48 кг — Акбота Болат

51 кг — Жансая Рахымберди

57 кг — Улжан Сарсенбек

80 кг — Диана Магауияева

свыше 80 кг — Асель Токтасын

Отметим, что в ноябре в любительском боксе сомтоится еще одно ожидаемое событие — Всемирный боксерский конгресс, который пройдет 23 ноября в Риме (Италия). В ходе него пройдут выборы президента, вице-президента и двух членов Совета директоров World Boxing. Одним из кандидатов на эти посты является казахстанский легендарныц боксер, экс-чемпион мира Геннадий Головкин.