Пловцы Софья Сподаренко и Адильбек Мусин завоевали золото Исламиады-2025

Пловчиха Софья Сподаренко выиграла решающий заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем. На финише она показала 26.99.

Второе место заняла Фарида Осман (Египет) — 27.04. Третье место осталось за Оуми Диоп (Сенегал) — 27.31.

Адильбек Мусин победил в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем — 23.85.

Фото: Турар Казангапов / НОК РК

Казахстанец Максим Сказобцов стал вторым — 23.87. Бронзовую медаль завоевал Абдельрахман Эльсайед (Египет) — 23.9.

Ранее сообщалось, что штангист Едыге Емберды завоевал три медали на Играх исламской солидарности.