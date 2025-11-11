РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:06, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пловцы Софья Сподаренко и Адильбек Мусин завоевали золото Исламиады-2025

    Казахстанцы Софья Сподаренко и Адильбек Мусин одержали победу в финале Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Софья Сподаренко
    Фото: Турар Казангапов / НОК РК

     

    Пловчиха Софья Сподаренко выиграла решающий заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем. На финише она показала 26.99.

    Второе место заняла Фарида Осман (Египет) — 27.04. Третье место осталось за Оуми Диоп (Сенегал) — 27.31.

    Адильбек Мусин победил в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем — 23.85.

    Адильбек Мусин
    Фото: Турар Казангапов / НОК РК

    Казахстанец Максим Сказобцов стал вторым — 23.87. Бронзовую медаль завоевал Абдельрахман Эльсайед (Египет) — 23.9.

    Ранее сообщалось, что штангист Едыге Емберды завоевал три медали на Играх исламской солидарности. 

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
