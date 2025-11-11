21:06, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5
Пловцы Софья Сподаренко и Адильбек Мусин завоевали золото Исламиады-2025
Казахстанцы Софья Сподаренко и Адильбек Мусин одержали победу в финале Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Пловчиха Софья Сподаренко выиграла решающий заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем. На финише она показала 26.99.
Второе место заняла Фарида Осман (Египет) — 27.04. Третье место осталось за Оуми Диоп (Сенегал) — 27.31.
Адильбек Мусин победил в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем — 23.85.
Казахстанец Максим Сказобцов стал вторым — 23.87. Бронзовую медаль завоевал Абдельрахман Эльсайед (Египет) — 23.9.
