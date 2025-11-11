Штангист Едыге Емберды завоевал три медали на Играх исламской солидарности
Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Едыге Емберды завоевал две бронзовых и серебряную медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Казахстанский спортсмен финишировал третьим в «рывке» в категории до 79 килограммов.
Едыге в лучшей попытке поднял 152 килограмма. Этот результат принес ему «бронзу».
Победу одержал египтянин Абдельрахман Эльсайед — 166 килограммов.
Второе место занял Равин Алмаммадов (Азербайджан) — 155 килограммов.
В толчке Едыге показал лучший результат — 191 килограмм, что принесло ему серебряную награду.
Победителем стал египтянин Абдельрахман Юнес (197 кг), а представитель Азербайджана Равин Алмаммедов замкнул тройку призеров (190 кг).
По итогам двоеборья Едыге поднял в сумме 343 кг (152 + 191).
Таким образом, он завершил Игры исламской солидарности с тремя наградами — двумя бронзовыми и одной серебряной медалью.
Ранее сообщалось, что Казахстан вышел в финал турнира по настольному теннису на Исламиаде.