Штангист Едыге Емберды завоевал три медали на Играх исламской солидарности

Казахстанский спортсмен финишировал третьим в «рывке» в категории до 79 килограммов.

Едыге в лучшей попытке поднял 152 килограмма. Этот результат принес ему «бронзу».

Победу одержал египтянин Абдельрахман Эльсайед — 166 килограммов.

Второе место занял Равин Алмаммадов (Азербайджан) — 155 килограммов.

В толчке Едыге показал лучший результат — 191 килограмм, что принесло ему серебряную награду.

Победителем стал египтянин Абдельрахман Юнес (197 кг), а представитель Азербайджана Равин Алмаммедов замкнул тройку призеров (190 кг).

По итогам двоеборья Едыге поднял в сумме 343 кг (152 + 191).

Таким образом, он завершил Игры исламской солидарности с тремя наградами — двумя бронзовыми и одной серебряной медалью.

Ранее сообщалось, что Казахстан вышел в финал турнира по настольному теннису на Исламиаде.