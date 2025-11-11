РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:23, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Штангист Едыге Емберды завоевал три медали на Играх исламской солидарности

    Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Едыге Емберды завоевал две бронзовых и серебряную медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Штангист Едыге Емберды стал бронзовым призером Игр исламской солидарности
    Фото: НОК РК

    Казахстанский спортсмен финишировал третьим в «рывке» в категории до 79 килограммов.

    Едыге в лучшей попытке поднял 152 килограмма. Этот результат принес ему «бронзу».

    Победу одержал египтянин Абдельрахман Эльсайед — 166 килограммов.

    Второе место занял Равин Алмаммадов (Азербайджан) — 155 килограммов.

    В толчке Едыге показал лучший результат — 191 килограмм, что принесло ему серебряную награду.

    Победителем стал египтянин Абдельрахман Юнес (197 кг), а представитель Азербайджана Равин Алмаммедов замкнул тройку призеров (190 кг).

    По итогам двоеборья Едыге поднял в сумме 343 кг (152 + 191).

    Таким образом, он завершил Игры исламской солидарности с тремя наградами — двумя бронзовыми и одной серебряной медалью.

    Ранее сообщалось, что Казахстан вышел в финал турнира по настольному теннису на Исламиаде.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Саудовская Аравия НОК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают