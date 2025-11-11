19:23, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5
Казахстан вышел в финал турнира по настольному теннису на Исламиаде
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжается турнир по настольному теннису в рамках программы Игр исламской солидарности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Сборная Казахстана в полуфинале победила команду Турции и вышла в финал.
Казахстан — Турция 8:3.
- Алан Курмангалиев/Айдос Кенжигулов — Ибрахим Гундуз/Абдулла Йигенлер 1:2.
- Кирилл Герасименко — Тугай Йилмаз 3:0.
- Алан Курмангалиев — Ибрахим Гундуз 3:0.
- Кирилл Герасименко — Абдулла Йигенлер 1:1.
Матч длится до восьми побед в партиях.
Ранее дзюдоистка Назгуль Маратова завоевала «бронзу» на Исламиаде.