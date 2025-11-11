РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:23, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан вышел в финал турнира по настольному теннису на Исламиаде

    В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжается турнир по настольному теннису в рамках программы Игр исламской солидарности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Настольный теннис на Исламиаде: Казахстан вышел в финал
    Фото: Нургали Жумагазы / НОК

    Сборная Казахстана в полуфинале победила команду Турции и вышла в финал.

    Казахстан — Турция 8:3.

    • Алан Курмангалиев/Айдос Кенжигулов — Ибрахим Гундуз/Абдулла Йигенлер 1:2.
    • Кирилл Герасименко — Тугай Йилмаз 3:0.
    • Алан Курмангалиев — Ибрахим Гундуз 3:0.
    • Кирилл Герасименко — Абдулла Йигенлер 1:1.

    Матч длится до восьми побед в партиях.

    Ранее дзюдоистка Назгуль Маратова завоевала «бронзу» на Исламиаде.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
