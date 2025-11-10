07:15, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5
Дзюдоистка Назгуль Маратова завоевала «бронзу» на Исламиаде-2025
Назгуль Маратова принесла Казахстану бронзовую медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Во второй соревновательный день по дзюдо на VI Играх исламской солидарности казахстанская спортсменка выиграла бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 килограммов.
В поединке за третье место Назгуль Маратова одержала победу над Анитой Ришель из Камеруна. Ранее в четвертьфинале она выиграла у Джаведи Сивар из Туниса, но в полуфинале уступила представительнице Турции Хилал Озтюрк.
Ранее сообщалось, что Аруна Джангельдина принесла Казахстану первую золотую медаль на этих Играх. Также «золото» взяли пловцы Адильбек Мусин и Софья Сподаренко.