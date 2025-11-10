Дзюдоистка Назгуль Маратова завоевала «бронзу» на Исламиаде-2025

Во второй соревновательный день по дзюдо на VI Играх исламской солидарности казахстанская спортсменка выиграла бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 килограммов.

В поединке за третье место Назгуль Маратова одержала победу над Анитой Ришель из Камеруна. Ранее в четвертьфинале она выиграла у Джаведи Сивар из Туниса, но в полуфинале уступила представительнице Турции Хилал Озтюрк.

Ранее сообщалось, что Аруна Джангельдина принесла Казахстану первую золотую медаль на этих Играх. Также «золото» взяли пловцы Адильбек Мусин и Софья Сподаренко.