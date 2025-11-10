21:58, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5
Пловцы Адильбек Мусин и Софья Сподаренко взяли «золото» Исламиады-2025
Казахстанские спортсмены одержали победу в финале Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Золотым медалистом стал Адильбек Мусин, победивший в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем - 23.85.
Казахстанец Максим Сказобцов стал вторым - 23.87. Бронзовую медаль завоевал Абдельрахман Эльсайед (Египет) - 23.9.
На этой же дистанции первое место заняла Софья Сподаренко. Она на финише показала 26.99. Второе место заняла Фарида Осман (Египет) - 27.04. Третье место осталось за Оуми Диоп (Сенегал) - 27.31.
Ранее сообщалось, что Аруна Джангельдина принесла Казахстану первую золотую медаль на этих Играх.